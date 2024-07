Rendi invisibile qualsiasi app sul tuo iPhone: un trucchetto che ti piacerà

Cerchi un modo per nascondere app sul tuo iPhone? Forse vuoi mantenere alcuni contenuti privati ​​o semplicemente vuoi disordinare la schermata iniziale.

Fortunatamente, ci sono alcuni modi per farlo, anche se non c’è un’opzione integrata per nascondere completamente le app. Ecco un paio di metodi efficaci, ma ricorda che nessuno di questi metodi garantisce una sicurezza totale. Se qualcuno ha accesso al tuo iPhone, può trovare le app nascoste, ad esempio tramite la ricerca.

Oltre a questi metodi, alcuni utenti preferiscono utilizzare app di terze parti per nascondere le app, ma tieni presente che queste app potrebbero richiedere l’accesso a dati personali e non sono sempre affidabili. Assicurati di leggere attentamente le recensioni e le politiche sulla privacy di ogni app prima di installarla.

La scelta del metodo migliore dipende dalle tue esigenze specifiche di privacy e sicurezza. Se non vuoi che le app siano facilmente visibili sulla schermata iniziale, utilizzare una cartella o la libreria app potrebbe essere sufficiente. Se invece cerchi un livello di sicurezza maggiore, utilizzare un’app di nascondimento o una scorciatoia potrebbe essere la soluzione migliore. In ogni caso, è importante scegliere un metodo che ti metta a tuo agio e che ti permetta di gestire le app in modo efficace.

1. Utilizzo di cartelle

Questo è il modo più semplice e immediato per nascondere le app. Puoi raggruppare più app in una cartella e darle un nome generico, come “Utilità” o “Giochi”. Per creare una cartella, basta trascinare un’app sopra un’altra. In seguito puoi rinominarla toccando l’icona della cartella e digitando il nome desiderato. In questo modo, le app saranno raggruppate e meno visibili.

2. Nascondi le app usando la libreria app

iOS 14 ha introdotto la Libreria app, uno spazio che contiene tutte le tue app in ordine alfabetico. Puoi scegliere di nascondere le app da la schermata iniziale e lasciarle visibili solo nella libreria app. Per fare questo, tocca a lungo un’app, quindi seleziona “Rimuovi dalla schermata iniziale”. L’app sarà ancora disponibile nella libreria app, accessibile scorrendo verso destra sulla schermata iniziale.

3. Nascondi le app con “App lock”

Questa opzione è adatta per chi cerca un livello di sicurezza maggiore. Per nascondere un’app, dovrai creare un’app “falsa” o un “contenitore” che nasconderà l’app reale. Questa “app nascosta” avrà un codice PIN per accedere al vero contenuto dell’app nascosta. Esistono diverse applicazioni disponibili nell’App Store che offrono questa funzionalità, come “App Lock”. Ricorda di scegliere un’app affidabile e di valutare attentamente le recensioni.

4. Utilizzo di scorciatoie

Puoi utilizzare l’app Comandi Rapidi per creare un’icona che apra un’app nascosta. In questo modo, l’app non sarà visibile nella schermata iniziale, ma potrai accedervi tramite l’icona di scorciatoia. Questo metodo richiede un po’ di conoscenza di base dell’app Comandi Rapidi, ma è un’opzione interessante per chi desidera un maggiore controllo sulla privacy.