Rendi il tuo iPhone impossibile da hackerare con questo trucco: ti cambia la vita

Vuoi rendere il tuo iPhone impossibile da hackerare? Allora prova con questo trucco, così ti cambia la vita per sempre.

Negli ultimi anni, le big tech si sono soffermate sempre di più su quello che è il tema legato alla sicurezza. Tanto dei dispositivi quanto dei software, con l’obiettivo di rendere tutto a prova di hacker e cybercriminali. Si tratta di uno sforzo che presto è diventato obbligatorio, considerati i tantissimi allarmi che emergono ogni giorno e che fanno preoccupare i più e i meno esperti.

Se siete in possesso di un iPhone, già oggi avete a vostra disposizione alcuni tool di ultima generazione e sistemi studiati ad hoc per far sì che nessuno possa rubare i vostri dati sensibili o controllare da remoto lo smartphone. Ma potrebbero non bastare! Ecco perché vi consigliamo di mettere subito in pratica questo trucco, renderà il telefono ancor più invalicabile e vi farà dormire sonni tranquilli per sempre.

iPhone impossibile da hackerare: si può, con questo trucco

Un trucco che presto vi tornerà utilissimo, tenendo conto dell’ultimo allarme emerso in rete. Stando a quanto si legge, infatti, milioni di iPhone stanno venendo colpiti da un virus potenzialmente letale per i propri dati sensibili. In cui spunta un classico avviso di iOS in cui si chiede di reimpostare la password per accedere al proprio ID Apple.

In realtà si tratta di una mossa pensata da un gruppo di criminali, che ha come obiettivo quello di far sì che la vecchia password, e quindi quella ufficiale, finisca nelle loro mani. Se volete difendervi, c’è un piccolo trucchetto che dovete provare subito per proteggervi dagli attacchi di falsa reimpostazione delle password. La prima cosa da fare è cliccare sempre su Non Consentire, per un totale di 3 volte in base a quante sono le richieste.

Come seconda cosa, non dovete mai rispondere alle telefonate. Anche se l’ID chiamante viene raffigurato come “Supporto Apple” o simili. Potrebbe infatti essere che gli aggressori utilizzino lo spoofing per poter ottenere le password.

E come terzo e ultimo passaggio, sarebbe sempre meglio cambiare temporaneamente il numero di telefono associato all’ID Apple. In questo modo, sappiate però che questo andrà ad interferire con iMessage e FaceTime. Ma si tratta di una mossa temporanea, pensata per far sì che nessun hacker possa colpirvi utilizzando questo sistema tanto innovativo quanto potenzialmente letale per la vostra sicurezza.