Regalo inaspettato per gli utenti Amazon, c’è l’annuncio ufficiale: “Saranno completamente gratis”

Amazon è pronto a fare un grande regalo ai suoi utenti. Da anni il grande sito di e-commerce promuove coinvolgenti campagne di doni.

Coupon, offerte lampo, grandi sconti e anche regali: Amazon sa viziare i suoi utenti, cercando i coinvolgerli nell’acquisto con la promozione continua di nuove iniziative volte a risparmiare o a ottenere servizi gratuiti. In tanti hanno imparato a sfruttare i codici sconto e le promozioni con durata limitata. Quando poi la piattaforma di e-commerce lancia periodi o giornate dedicate ai grandi sconti, con disponibilità quasi illimitata, gli acquirenti si scatenano.

Bisogna comunque tenere sempre bene a mente che l’offerta e il regalo non sono mai puri atti di generosità da parte di Amazon. Le promozioni, sempre apparentemente vantaggiose per gli acquirenti, possono anche rappresentare un rischio. Molti venditori, infatti, potrebbero gonfiare i prezzi per illudere il consumatore di star attuando un enorme sconto. Inoltre, tutte le volte che Amazon concede grossi risparmi o regali lo fa per fidelizzare l’utente.

Intanto tutti attendono con ansia il prossimo Prime Day. L’evento di shopping globale con offerte esclusive per i membri Amazon Prime sarà inaugurato a partire dalla mezzanotte del 16 luglio e andrà avanti fino alle 23:59 del 17 luglio 2024. E già si parla di centinaia di migliaia di offerte dedicate un’ampia gamma di categorie. Elettronica, beauty, giocattoli, musica, abbigliamento.

Un regalo da Amazon ai propri utenti: arrivano tanti contenuti gratis

I clienti Prime possono già iniziare a risparmiare grazie alle offerte anticipate per prodotti dell’azienda come Echo, Ring, Kindle, Blink, Music Unlimited. Gli utenti nuovi dell’abbonamento ai servizi musicali di Amazon, per esempio, possono ottenere cinque mesi gratis di streaming di musica (più di 100.000.000 di brani e podcast). Amazon promette promozioni anche per Fire TV.

Una delle novità più importati coinvolge proprio gli amanti dei film. Su Amazon Fire Stick e sui dispositivi Roku, l’aggiornamento dell’app darà presto accesso gratuito un lunghissimo elenco di film. Il servizio in questione si chiama Amazon Freevee e offre tanti canali in diretta, programmi TV e, ovviamente, film on demand.

Tale servizio è disponibile nell’app Amazon Video per Fire Stick. Oppure si può usare tramite canale sui dispositivi Roku. E dal primo luglio, Amazon ha deciso di offrire in regalo ventidue film gratis. Tra questi 13 Going on 30 del 2004, Split del 201, Skyscraper del 2018, Hotel Transylvania 2 del 2015 e Annie del 2014.