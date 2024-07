RedMagic Titan 16 Pro è il primo portatile da gaming del marchio di ZTE: specifiche e prezzo

ZTE ha fatto il suo debutto nel settore dei portatili da gaming con il RedMagic Titan 16 Pro: ecco le specifiche e il prezzo.

Il settore dei portatili da gaming aggiunge un altro pezzo di assoluto valore. RedMagic ha recentemente presentato il suo primo computer portatile da gioco, il Titan 16 Pro. Un modello che ha catturato subito l’attenzione degli appassionati a seguito delle importanti specifiche al suo interno.

ZTE ha deciso di puntare all’ambito dei PC portatili da gaming per fare un ulteriore passo in avanti. Con il RedMagic Titan 16 Pro si ha una macchina di alto profilo, che permetterà non solo di giocare con elevate prestazioni ma anche di eseguire programmi che richiedono delle specifiche rilevanti. Andiamo quindi a scoprire insieme le caratteristiche del nuovo portatile da gaming e i relativi prezzi.

Specifiche e prezzo del RedMagic Titan 16 Pro

Il RedMagic Titan 16 Pro è un computer dotato di un processore Intel di 14a generazione di fascia alta (Intel Core i9 14900HX), che vanta 24 core e 32 thread. Questa CPU è collegata ad un SSD da 1 TB e un massimo di 32 GB di RAM.

Sul piano della GPU, il computer propone due opzioni: il modello base con Nvidia RTX 4060 e la variante top-end con una RTX 4070. Il PC ha uno schermo da 16 pollici con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, una gamma di colori DCI-P3 al 100%, una luminosità fino a 500 nits e un tempo di risposta di 3 ms.

RegMagic ha implementato il sistema “Magic Cooling” per mantenere i componenti freschi. Questo presenta due ventole di grandi dimensioni che possono lavorare a 3.850 RPM, offrendo una pressione d’aria di 13,8 CFM. Il Titan 16 Pro presenta un corpo in lega di alluminio, che l’azienda ha sottolineato essere di una qualità costruttiva a livello del MacBook.

Il computer da gioco è dotato anche di diverse porte, tra cui: una Thunderbolt 4; una USB 3.2 Tipo-C; una USB 3.2 Tipo-A; una HDMI 2.1; un lettore di schede SD UHS-II; un jack audio; un Gigabit Ethernet. Altre specifiche del Titan 16 Pro includono la configurazione degli altoparlanti stereo con audio DTS:X Ultra, la ricarica rapida da 100W, la webcam FHD con IR e la batteria da 80,1 Wh.

Arrivando ai prezzi, il RedMagic Titan 16 Pro parte da CNY 10.449 (circa 1.445 dollari), mentre il modello di fascia alta ha un prezzo di CNY 12.999 (circa 1.788 dollari) in Cina. Al momento non ci sono informazioni sui prezzi e sulle disponibilità a livello globale.