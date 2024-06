Realme GT 6, finalmente la data di uscita: specifiche e prezzo

Uno degli smartphone più attesi dell’anno, il Realme GT 6, sta per essere lanciato sul mercato italiano. Ecco qual è il giorno del suo arrivo.

Realme è indubbiamente una delle aziende tecnologiche più apprezzate al mondo, soprattutto grazie ai suoi modelli di smartphone caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Questa straordinaria società cinese, che risiede a Shenzhen, è inoltre riuscita a raggiungere la vetta del mercato internazionale in soli sei anni.

Per la precisione, nel 2021 gli smartphone prodotti da Realme avevano già conquistato quasi tutto il mondo. Si tratta quindi di un prodotto che attira migliaia di utenti ogni anno, grazie alle sue particolari caratteristiche e al suo accattivante design. I vertici del colosso tecnologico cinese hanno recentemente annunciato l’arrivo dell’attesissimo Realme GT 6, le cui potenzialità potrebbero rivoluzionare il settore della telefonia.

I fans della prestigiosa azienda cinese di tecnologia, che sta pian piano conquistando tutti, non vedono l’ora di poter ammirare e acquistare il nuovo smartphone di Realme. Si tratta del modello GT 6, appartenente appunto alla famosa serie GT, che in passato ha ottenuto tantissimi record e successi.

Le specifiche e la data di arrivo del Realme GT 6

Secondo l’ultimo teaser, la data d’uscita ufficiale sul territorio italiano è fissata per il 20 giugno 2024, in concomitanza con quella internazionale. Quali sono allora le caratteristiche più importanti dell’attesissimo GT 6? Innanzitutto, condividerà molti elementi con il modello Neo, presentato in Cina agli inizi di maggio.

In secondo luogo, disporrà sicuramente di tantissimi gadget all’avanguardia, come ad esempio un display AMOLED LTPO da 6,78″ (2.780 x 1.264 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. E non solo: gli utenti avranno anche la possibilità di utilizzare una fotocamera da 50 MP + 8 MP e una batteria da 5.500 mAh. Il Realme GT 6 sarà inoltre dotato di una RAM da 12 o da 16 GB e di un processore Snapdragon 8s Gen 3.

La memoria di archiviazione sarà invece di 256 GB, da 512 GB o da 1 TB, a seconda della versione scelta. Per quanto riguarda le dimensioni, queste raggiungeranno le seguenti misure: 162 x 75,1 x 8,7 mm per 191 grammi. Uno dei suoi punti di forza sarà sicuramente rappresentato dalla fotocamera, la quale avrà una potenza da 50 + 8 MP (f/1.9-2.2) con OIS e ultra-wide 112°.

La selfie camera disporrà invece di una tecnologia da 32 MP (f/2.5), mentre il sistema operativo sarà ovviamente costituito da Android 14 con Realme UI 5.0. Si tratta quindi di uno smartphone straordinario, le cui potenzialità cambieranno sicuramente il mercato internazionale e il settore della telefonia.