Realme 13 Pro+ 5G contro OPPO Reno 12 5G: ecco quale è il best buy del momento

Questi due modelli emergono come le alternative più interessanti del mese, per chi cerca uno smartphone di fascia media.

Il mercato degli smartphone continua a evolversi rapidamente, con nuovi modelli che cercano di imporsi grazie a caratteristiche innovative e prestazioni elevate. Tra i dispositivi più recenti e attesi ci sono il Realme 13 Pro+ 5G e l’OPPO Reno 12 5G, due smartphone di fascia medio-alta che promettono di offrire un’esperienza utente di alto livello.

Realme e OPPO, due marchi noti per la loro capacità di proporre dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo, hanno sempre puntato su design eleganti, display di ottima qualità e potenti configurazioni hardware. Questi nuovi modelli non fanno eccezione, mettendo a disposizione degli utenti tutto ciò che serve per navigare, giocare, fotografare e molto altro. La scelta tra questi due smartphone può quindi non essere semplice.

La decisione finale su quale dispositivo sia il miglior acquisto del momento richiede una valutazione attenta di diversi aspetti, come il design, il display, le prestazioni, le fotocamere, e la durata della batteria. Ogni smartphone ha punti di forza specifici che potrebbero soddisfare diverse esigenze, rendendo la comparazione un passaggio cruciale.

Realme 13 Pro+ 5G vs OPPO Reno 12 5G: Caratteristiche a Confronto

Il Realme 13 Pro+ 5G si distingue per un design elegante, con opzioni in Monet Gold con retro in vetro e Emerald Green con edizione in pelle vegana. Questo smartphone è leggermente più pesante rispetto all’OPPO Reno 12 5G, che invece si presenta più sottile e leggero, con un design che punta sulla resistenza grazie al corpo in lega ad alta resistenza e alla protezione a 360°. Entrambi i dispositivi condividono la resistenza alla polvere e all’acqua certificata IP65.

Sul fronte del display, entrambi gli smartphone offrono un pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il Realme 13 Pro+ 5G ha però un piccolo vantaggio grazie a una luminosità di picco di 2000 nit, che rende lo schermo più visibile sotto la luce diretta del sole.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Realme 13 Pro+ 5G è alimentato dal Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 SoC, un chipset che offre prestazioni superiori rispetto al MediaTek Dimensity 7300 Energy presente nell’OPPO Reno 12 5G. Questo si traduce in un’esperienza d’uso più fluida e in una maggiore capacità di gestione di applicazioni complesse e giochi ad alta intensità grafica.

La batteria e la ricarica sono altri fattori determinanti. Realme 13 Pro+ 5G è dotato di una batteria da 5.200 mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 80W, offrendo una maggiore autonomia rispetto ai 5.000 mAh di OPPO Reno 12 5G. Il Realme 13 Pro+ 5G emerge forse come il miglior acquisto del momento, ma l’OPPO Reno 12 5G si distingue per il suo design.