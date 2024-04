Quiz per veri nerd, pochissimi ricordano questa data epocale: se sei tra questi, hai vinto

Questo quiz è riservato solamente a chi possiede una grande conoscenza della storia dell’informatica: riesci a dare la risposta corretta?

A quando risale l’invenzione di internet? Per i nativi digitali è una domanda di storia e a dire il vero lo è diventato anche per chi nell’era digitale si è trovato dopo aver poggiato le basi della propria vita su quella analogica. Sì perché oggi non si può più fare a meno della tecnologia digitale ed il mondo è sempre più interattivo e immateriale.

Siamo talmente abituati alla presenza di internet e alle possibilità che oggi concede da ritenere che il mondo precedente alla sua diffusione sia lontano anni luce, distante generazioni e generazioni, ma non è realmente così, anzi è da relativamente poco tempo che la transizione da analogico a digitale si è compiuta nella sua forma completa.

Questa considerazione ci riporta alla domanda iniziale. In effetti internet è un’invenzione che risale alla fine degli anni ’60, quando un gruppo di ricercatori ha creato una rete di comunicazione interna tra computer chiamata “Arpanet”. Addirittura l’idea di una rete di comunicazione tra computer comincia a diffondersi negli anni ’50, ma la sua realizzazione è stata più lunga di quanto previsto inizialmente.

Test per veri nerd: quando è nato il primo sito web?

Per quanto riguarda l’evoluzione tecnologica di massa che ha permesso la diffusione globale e commerciale del web, bisognerà attendere gli anni ’80, ma anche il quel periodo il concetto di comunicare con gli altri tramite computer era più teorico che pratico, il che ci porta alla domanda del quiz, quella che potete vedere nell’immagine poco sopra: “Quando è nato il primo sito web?“.

Nella foto-quiz vengono offerte tre possibilità, ovvero: 1987, 1991 e 1995. Prima di darvi la soluzione e completare questo viaggio nella memoria, vi daremo qualche istante per riflettere e cercare di ricordare. Avete trovato una risposta?

Si è portati a pensare che il primo sito possa essere nato negli anni ’90, ovvero quando la fruizione della rete è divenuta di massa in molti Paesi e quando anche in Italia si è cominciato a scoprire il web. Tale intuizione è corretta, ma potrebbe portare alla risposta errata, ovvero il 1995.

Visto che le prime esperienze web collettive risalgono alla fine dei Novanta, infatti, potrebbe sembrare più logico che la distanza tra il primo sito e quella prima versione di internet “commerciale” – già corredata da diversi siti attivi in tutto il mondo – sia minore. Eppure il primissimo sito web è stato ideato e brevettato nel 1989 e reso funzionante nel 1991.

Si trattava del dominio “info.cern.ch” messo in rete dal Cern di Ginevra su idea del professor Tim Berners-Lee. Il ricercatore voleva utilizzare il sito come strumento di comunicazione tra i lavoratori del Cern e la sua idea venne resa possibile dal collega Robert Caillau.

L’informatico belga creò il primo server grazie al suo Next Cube (uno dei primi Apple) e insieme a quello anche il primo browser web denominato “WorldWideWeb”, nome con cui poi verrà chiamata tutta la rete Internet negli anni successivi.

Il problema di quel primo sito e di quel primo browser è che funzionava solo su StepOS (il sistema operativo di Apple dell’epoca) e richiedeva un computer molto costoso, dunque gli utenti di tutto il mondo dovettero attendere il 1993 e dunque la creazione del browser Mosaic per poter effettuare le prime ricerche e navigazioni casalinghe.

Nello stesso anno il Cern rilasciò il codice sorgente del proprio sistema informativo, permettendo a tutti di accedervi, ma anche di utilizzarlo come base per creare browser, server e client, permettendo insomma lo sviluppo di internet 1.0.