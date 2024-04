Questo tablet dal nome poco conosciuto è meglio degli iPad di Apple e non di poco: la scheda completa

Altro che iPad di Apple, c’è un tablet dal nome poco conosciuto che è persino meglio. Ecco la sua scheda completa.

Sempre più persone negli ultimi anni stanno decidendo di affidarsi ad un tablet. Dispositivi tech di ultima generazione che sono caratterizzati da un grande schermo touchscreen e da specifiche tecniche in grado di soddisfare ogni esigenza dei consumatori. Dallo svago al lavoro, passando per il gaming e l’intrattenimento: è tutto sempre a portata di mano.

Il marchio leader del settore in tal senso rimane l’iPad di Apple, reso disponibile in diverse versioni nel corso del tempo e che vanta ancora oggi milioni di vendite ogni anno. L’unico grande ostacolo potrebbe essere rappresentato dal prezzo, spesso superiore rispetto a quella che è la sua scheda tecnica effettiva. Ma se vi dicessimo che c’è un’alternativa dal nome poco conosciuto che è persino meglio? Ecco di che cosa si tratta, resterete sbalorditi dopo averlo scoperto.

Il tablet migliore dell’iPad: qual è e che caratteristiche ha

C’è un nuovo tablet che già oggi può essere considerato tra i migliori in assoluto per rapporto qualità-prezzo. Considerando la sua scheda tecnica di livello assoluto e che dà modo di godere di prestazioni mai così efficienti. Senza dover necessariamente spendere un capitale, o comunque meno rispetto agli iPad di Apple.

Stiamo parlando del Doogee T30 Max, di produzione cinese e che rappresenta la nuova e aggiornata versione della serie T30 dell’azienda. A primo impatto, si presenta con un bellissimo display IPS 4K da 12,4 pollici, un risultato impressionante per questo tablet.

Considerate che l”iPad ha una risoluzione di 2,7 K, dunque di molto minore. Come sistema operativo monta Android 14, che si appoggia sulle prestazioni del MediaTek Helio G99 Octa Core. Con due Are Cortex-A76 ad alte prestazioni con Clock fino a 2,2 GHz e una GPU di classe Are Mali G57. Lo trovate in vendita con un massimo di 20 GB di RAM DDR4X e 512 GB di storage espandibile di altri 2 TB.

Per quanto riguarda la batteria, invece, c’è una cella da 10800 mAh con ricarica rapida da 33W, perfetta per garantire autonomia nell’arco dell’intera giornata. Infine le fotocamere, con un doppio sensore AI da 50 MP + 2 MP e una frontale per i selfie da 20 MP. Con lo sblocco facciale e il riconoscimento laterale delle impronte digitali. Se siete interessati, il suo costo è di soli 329 dollari che scende fino a 296 applicando il codice coupon di sconto del 10% disponibile sul sito web ufficiale dell’azienda.