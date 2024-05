Questo smartwatch che viene direttamente dal futuro arriva anche in Italia: disponibili pochissimi pezzi

Un’azienda ha presentato un dispositivo rivoluzionario, che cambierà sicuramente il futuro. Ecco quali sono le sue caratteristiche.

Lo smartwatch è senza dubbio uno dei dispositivi più richiesti nell’attuale decennio, soprattutto perché offre la possibilità di controllare numerose funzionalità, rispetto ad un tradizionale orologio da polso. Talvolta, viene utilizzato in sincronia con lo smartphone per sfruttare tutte le sue potenzialità. Il mercato offre inoltre tantissimi modelli differenti, alcuni dei quali riescono addirittura a svolgere dei compiti ai limiti della fantascienza.

In questo momento, è infatti possibile acquistare un dispositivo da polso straordinario, la cui tecnologia sembra provenire direttamente dal futuro. La famosa azienda cinese Huawei, che è conosciuta in tutto il mondo principalmente per la produzione di smartphone, ha presentato il suo nuovo smartwatch: il Huawei Watch 4 Pro Space Edition. Quest’ultimo, che è finalmente disponibile anche in Italia, è realizzato in ceramica rossa, in titanio e in vetro zaffiro.

Lo smartwatch che rivoluzionerà il mercato

Si tratta quindi di un dispositivo da collezione, poiché è una vera e propria opera d’arte d’ingegneria e di design. Il colosso di Shenzhen ha inoltre annunciato che sarà prodotto in edizione limitata. Ciò che sorprende maggiormente del modello Watch 4 Pro Space Edition è soprattutto l’estetica “spaziale”. I designer e gli ingegneri si sono infatti ispirati alla tecnologia spaziale, in particolar modo all’ingegneria dei razzi.

Ci sono pertanto degli elementi provenienti direttamente dal settore missilistico, come ad esempio la sua struttura in ceramica nano-microcristallina infusa con materiali rari. Esteriormente è invece caratterizzato da alcune sfumature rosse e nere e da un design formato da una cassa in lega di titanio, che aumenta la sicurezza e la resistenza del prodotto.

Un altro particolare da non sottovalutare è la piccola cupola realizzata in vetro zaffiro, la quale accresce l’impermeabilità e la resistenza all’usura del dispositivo. Secondo i progettisti, la resistenza all’acqua arriva fino a 5 ATM, cioè fino a cinque atmosfere. In altre parole, gli utenti hanno la possibilità di nuotare con il Watch 4 Pro Space Edition fino ad una profondità di 30 metri.

Per quanto riguarda le dimensioni, queste raggiungono i 49,1 x 49,1 x 12,9 mm; il suo peso tocca invece i 68 grammi. Questo meraviglioso dispositivo tecnologico è inoltre costituito da uno schermo AMOLED LTPO da 1,5 pollici. E non solo: la sua risoluzione arriva addirittura a 466 x 466 pixel e 310 PPI.

Il colosso cinese, che ha curato ogni singolo dettaglio del suo smartwatch, ha persino inserito una vasta gamma di quadranti personalizzati a tema, affinché l’utente possa avere un’esperienza indimenticabile. Tuttavia, uno dei suoi punti di forza è l’autonomia: la batteria integrata può infatti essere ricaricata in modo wireless dopo 12 giorni di utilizzo. Qual è allora il suo costo? il Huawei Watch 4 Pro Space Edition può essere acquistato sborsando ben 649 euro.