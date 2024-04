Questo smartphone sconosciuto umilia iPhone quando si tratta di scattare foto: caratteristiche e costo

C’è uno smartphone sconosciuto che è molto meglio di iPhone per scattare foto. Ecco di che si tratta, caratteristiche e costo.

Sempre più persone negli ultimi anni, quando si ritrovano a dover acquistare un nuovo smartphone, si soffermano sul comparto fotografico. Che deve essere sempre avanzato ed in grado di soddisfare ogni minima esigenza in termini di qualità. Sia dal punto di vista delle foto che dei video. Ecco dunque che ci sono alcuni marchi e modelli che emergono, come per esempio possono essere gli iPhone.

Questo modello è meglio dell’iPhone per scattare le foto – Computer-idea.it

Da sempre considerati il top di gamma per questo settore, grazie a sensori avanzati e software con sempre più possibilità diverse da mettere in pratica. Ma non sempre gli smartphone targati Apple sono l’unica via percorribile, anzi.

Nel corso del tempo, il mercato si è arricchito di tanti altri modelli sconosciuti ai più ma che in realtà presentano una scheda tecnica persino migliore rispetto ai melafonini. Oggi parliamo in particolare di uno smartphone che umilia iPhone quando si tratta di scattare foto. Ecco quali sono le sue principali caratteristiche tecniche e il suo costo di lancio.

Lo smartphone perfetto per le foto: è meglio dell’iPhone

Se siete appassionati di fotografia e volete uno smartphone che possa soddisfare le vostre esigenze, ma al tempo stesso non volete spendere migliaia di euro per un iPhone di ultima generazione, ecco che c’è l’alternativa che fa esattamente al caso vostro. Si tratta di un modello ai più sconosciuto, ma che in realtà presenta una scheda tecnica che merita un focus maggiore.

Si tratta del Leica Leitz Phone 3, terza generazione del camera phone più celebre di tutti. Dando un’occhiata a quelle che sono le sue caratteristiche, l’attenzione non può che ricadere proprio sul comparto fotografico. Dove troviamo un sensore principale da 47,2 megapixel effettivi, su un sensore da 1 pollice con focale equivalente di 19mm. E poi bisogna spostarsi sul software, di molto migliorato rispetto alla generazione precedente.

Sia dal punto di vista dell’interfaccia, con un design ancor più semplice da utilizzare e che da modo di accedere agli strumenti in maniera istantanea, che del processore. Con lo Snapdragon 8 Gen 2, infatti, svolgere anche le operazioni più complicate sarà semplicissimo. E il risultato finale sarà visibile nel bellissimo display OLED con refresh rate di 240 Hz. Se siete interessati, il prezzo di vendita sarà simile al Leitz Phone 2 – circa 1370 euro – ma per il momento solo in Giappone. Staremo a vedere se e quando arriverà la versione Global.