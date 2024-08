Questo smartphone è perfetto per sfilare in passerella: sottilissimo e ha un design spettacolare

Un famoso marchio ha realizzato uno smartphone da sogno: è leggero, sottilissimo ed estremamente potente. Ecco chi lo produce.

Come sappiamo, l’evoluzione degli smartphone sta progredendo a velocità altissime, ogni anno le varie aziende che li producono sfornano infatti dei dispositivi ai limiti della fantascienza. Il mercato ci offre quindi la possibilità di acquistare dei cellulari dotati di intelligenza artificiale, di fotocamere che ci regalano foto di altissima qualità e di software all’avanguardia.

Un famoso marchio ha ad esempio realizzato uno smartphone con un design elegantissimo, in grado di combinare leggerezza, alte prestazioni e una lunghissima autonomia. Cerchiamo allora di capire come si chiama e quali sono le sue caratteristiche principali.

L’azienda cinese Huawei, che è conosciuta soprattutto per la sua produzione di smartphone, ha recentemente realizzato un cellulare intelligente senza eguali al mondo: il Huawei Nova Flip. Quest’ultimo è senza dubbio uno dei flip phone più sottili e più leggeri di sempre, grazie ad uno spessore di soli 6,88 mm e ad un peso di 195 grammi.

Lo smartphone perfetto: sottilissimo, leggero e potente

Tuttavia, non è una vera e propria novità, poiché il marchio di Shenzhen ha già prodotto in passato smartphone pieghevoli, come ad esempio il Huawei Mate X. Questa volta, però, gli ingegneri cinesi sono riusciti a sfornare un dispositivo a “conchiglia” estremamente sottile, il cui punto di forza è rappresentato soprattutto dalla leggerezza.

Quali sono allora le caratteristiche principali del Nova Flip? Innanzitutto, è uno smartphone che può benissimo essere utilizzato durante una sfilata in passerella, visto che può nascondersi in qualsiasi tasca o borsa. In secondo luogo, è un cellulare che raggiunge i 169,8 x 75,4 x 6,9 mm quando è aperto; una volta piegato le sue dimensioni diventano invece di 87,6 x 75,4 x 15,1 mm.

L’azienda cinese lo ha inoltre dotato di uno schermo principale LTPO OLED da 6,94 pollici e di un display esterno da 2,14 pollici. Avete anche la possibilità di scegliere fra tre differenti versioni: da 256 GB, da 512 GB e da 1 TB di archiviazione. Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo è costituito da due fotocamere: una principale da 50 MP e un’altra ultrawide da 8.

Quella frontale è invece da 32 MP. L’autonomia del Huawei Nova Flip è molto buona, poiché i progettisti hanno inserito una batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida a 66 W. Ciò che lascia però senza parole è la cerniera del dispositivo, che è progettata per chiudersi e aprirsi senza problemi per 1,2 milioni di volte. Se desiderate acquistarlo, dovete quindi sapere che i prezzi variano tra i 676 e gli 829 euro.