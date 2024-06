Questo processo attivo su tutti i PC distrugge la CPU: devi intervenire subito o ti costerà centinaia di euro

Gli esperti consigliano di monitorare costantemente l’utilizzo della CPU e rimanere informati sugli aggiornamenti rilasciati.

L’utilizzo intensivo e prolungato della CPU può rappresentare un serio pericolo per la salute del computer. La CPU è il cuore pulsante del sistema ed è responsabile dell’esecuzione di tutte le operazioni fondamentali. Quando lavora continuamente a livelli elevati, senza possibilità di raffreddarsi adeguatamente, può surriscaldarsi e subire danni permanenti.

Questo può poi compromettere le prestazioni complessive del PC e anche ridurre significativamente la durata di vita del processore. Il surriscaldamento della CPU può causare problemi che vanno dalla diminuzione della velocità operativa a danni irreversibili ai componenti interni. La ventola della CPU può funzionare a pieno regime, portando a un consumo energetico maggiore e a un’usura delle parti meccaniche.

Ecco perché è essenziale monitorare e gestire attentamente l’uso del processore per garantire la longevità e l’efficienza del tuo computer. Negli ultimi tempi, non a caso, molti utenti hanno segnalato un aumento della velocità della ventola e temperature elevate del sistema.

Attenzione alla CPU: un semplice bug può compromettere l’intero sistema

Negli ultimi tempi, molti utenti di Windows 11 hanno segnalato un problema significativo che potrebbe influire negativamente sulle prestazioni del loro PC. La questione è stata notata per la prima volta quasi due settimane fa, e da allora ha continuato a destare preoccupazioni tra coloro che utilizzano il sistema operativo più recente di Microsoft.

Dalle ricerche degli esperti è emerso che la causa dell’utilizzo anomalo della CPU è un bug nell’ultima build di Windows 11. Dalle analisi è stato osservato che l’attività della CPU può raggiungere picchi del 20% in più anche quando il PC è in idle, a causa di questo bug.

Il problema deriva dal servizio Windows Cross Device, che aiuta il PC a connettersi e condividere file con altri dispositivi. Questa funzione, in teoria, dovrebbe girare in background senza influenzare significativamente le risorse del sistema. In realtà, nelle ultime versioni di Windows Insider, è emerso che è proprio questo servizio a causare il consumo elevato della CPU, anche quando non viene utilizzato attivamente.

Se si riscontra un utilizzo elevato della CPU sul proprio PC con Windows 11, disabilitare temporaneamente il servizio Windows Cross Device può essere una soluzione efficace. Tuttavia, è importante notare che il processo potrebbe riattivarsi automaticamente dopo un riavvio del sistema. Ecco alcuni passaggi suggeriti dagli utenti del forum di Microsoft per disabilitare il servizio: