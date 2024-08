Questo piccolo accessorio è il sogno di tutti i proprietari di iPhone: risolve letteralmente ogni problema

Se hai un iPhone, non potrai fare a meno di questo accessorio piccolo ma necessario: ecco di che si tratta e perché è prezioso.

Chi possiede un dispositivo Apple, come un iPhone, ha spesso problemi protratti nel tempo. Per quanto si tratti dell’azienda leader nella tecnologia smart e nella telefonia ad alto livello, a volte ci si scontra con problemi comuni a tanti possessori di iPhone. Ma con questo accessorio piccolo e pratico possono essere risolti molti di questi problemi ricorrenti, ben conosciuti dagli appassionati del campo tech.

Questo piccolo aiuto non funziona soltanto sui telefoni, ma su tutti i dispositivi Apple, dagli iPad alle fotocamere. Il punto è sempre quello: risolvere un problema comune a molti amanti dei prodotti del noto brand statunitense, pioniere dell’hi-tech. Ecco come funziona, quanto costa e perché è importante che lo prendiate in considerazione come vostro prossima spesa.

Un piccolo aiuto per risolvere un problema comune: se hai un iPhone, ti cambierà la vita

Si sa, il grande problema dei dispositivi Apple è la mancanza di memoria. Con le fotocamere sempre più tecnologiche e che fanno dunque foto sempre più dettagliate e pesanti, con applicazioni sempre più sofisticate e gallerie piene, la memoria si riempie facilmente. Gli smartphone sono ormai a tutti gli effetti dei mini computer portatili che usiamo per qualsiasi cosa. E questo non fa altro che causare un riempimento rapido della memoria. E allora come fare?

Lexar sta lanciando una memoria SSD portatile che sia compatibile con qualsiasi dispositivo e che permetta di avere uno spazio davvero enorme per contenere foto, video ad alta definizione e tutto quello di cui abbiamo bisogno. Una piccola scheda nelle dimensioni, pratica e facile da trasportare, ma che ha davvero tanto da darci. E non solo: è anche compatibile con Android.

Può arrivare fino a 2 Terabyte di spazio ed è water proof e resistente alla sabbia, insomma praticamente indistruttibile, in modo che i contenuti e i ricordi più importanti siano ben al sicuro. Il prezzo si aggira attorno ai 200 euro, con differenze a seconda della grandezza dello spazio e delle caratteristiche interne della SSD.

Si collega tranquillamente con una porta USB e con cavetti adattabili a tutti i dispositivi. Grazie al sostegno dei potenziali clienti di Kickstarter, questa tecnologia è stata finalmente sviluppata e oggi è disponibile nei principali rivenditori online e fisici.