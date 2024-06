Questo PC potentissimo con tanta RAM e un processore da paura ti entra in tasca: anche il prezzo è minuscolo

PC potentissimo ma non ingombrante? Questo modello è la dimostrazione che le dimensioni non contano più e che si può avere tutto.

Se stai pensando che è arrivato il momento di acquistare un nuovo PC, probabilmente stai valutando l’idea di costruirtelo da solo con una serie di componenti comprati singolarmente.

Ma c’è anche un’altra via e forse vale la pena scegliere qualcosa di già pronto con una configurazione che sia soddisfacente per quello che vuoi fare. Avere un PC potentissimo e affidabile non è più difficile come prima e anzi, adesso, alcuni sono anche molto più simili ai laptop ma senza lo stesso genere di compromessi.

Una delle nuove categorie di computer desktop di cui occorre parlare con più attenzione sono quei PC che hanno dimensioni molto contenute rispetto al classico desktop con case ingombrante. Si tratta dei cosiddetti mini PC a fattore di forma ridotto. Tutto il necessario è contenuto in dimensioni molto ragionevoli che in pratica, se necessario, permettono di spostare tutto il PC infilandolo in uno zainetto. Basta collegare uno schermo e il gioco è fatto.

Un PC potentissimo ma piccolissimo, esiste

Tra i brand che operano in questa sottocategoria specifica di device vale sicuramente la pena parlare di ACEMAGICIAN. Si tratta di computer grandi come una scatola di CD e che sono capaci però di sprigionare prestazioni all’avanguardia. Se stai pensando di acquistare un mini PC potrebbe interessarti il modello AM06PRO, disponibile su Amazon. Al suo interno trova posto una CPU AMD Ryzen 7 con velocità base a 1.8 GHz ma in grado di arrivare a 4.3 GHz, con scheda grafica integrata.

Una velocità più che ragguardevole. Il modello AM06PRO è poi dotato di memoria allo stato solido in diverse configurazioni. Il modello più economico è quello con 16 GB di RAM e memoria da 512 GB. Ma ACEMAGICIAN produce anche una versione, che costa circa 200 euro in più rispetto ai 339 euro del modello AM06PRO, con 32 GB di memoria RAM e 1 TB di memoria allo stato solido.

La scheda di memoria integrata riduce un po’ l’entusiasmo per questo device ma non sottovalutarlo: è un PC comunque potentissimo in grado di accompagnarti degnamente in moltissime partite. Per ovviare alla mancanza di una scheda grafica dedicata, che comunque è un modello AMD Radeon Vega 7, puoi fare affidamento sui servizi nel cloud come per esempio quello di Nvidia GeForce oppure sfruttare su PC il tuo abbonamento Game Pass Ultimate.

Per quello che riguarda le porte e gli ingressi, il AM06PRO è dotato di WiFi 6, Bluetooth 5.2 e poi due porte USB di tipo C e due ingressi HDMI per video in 4K. Se hai bisogno di più spazio, il modello AM06PRO supporta fino a tre schermi collegati contemporaneamente. Ultima nota positiva la ventola che, nonostante le dimensioni molto ridotte, è costruita per essere estremamente silenziosa.