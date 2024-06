Questo monitor è il migliore del mondo per videogiocare: la caratteristica unica che batte ogni altro modello

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming, quello di cui vi parleremo è ciò che fa al caso vostro: è unico al mondo, il migliore.

Quando si studia una build per un nuovo PC non si può prescindere dal considerare l’acquisto di un monitor. D’altronde è inutile scegliere una componentistica in grado di generare una forza bruta se poi a livello visivo il tutto non può essere tradotto in risultati.

Come sicuramente saprete, scegliere la componentistica più performante consente di avere le prestazioni migliori, come la risoluzione nativa in 4k con l’RTX attivato in modalità prestazione e senza Dlss Nvidia attivato, magari con la possibilità di fare andare il titolo che vogliamo giocare a 120 oppure 240 fps. Il fatto è che senza un monitor in grado di tradurre su schermo tutte queste belle possibilità, la potenzialità del PC è castrata a livello visivo e dunque non usufruita.

Ne consegue che se siete alla ricerca della build migliore sul mercato, dovete anche considerare l’acquisto del monitor migliore per giocare ai videogame odierni. La scelta dipende da molti fattori, il principale dei quali è sicuramente economico. Un altro fattore importante riguarda le esigenze del giocatore, un player che ama i giochi competitivi magari punta tutto su un monitor Full HD con Hz elevati, chi invece ama giocare i single player cinematografici punta tutto su un Oled 4k con HDR.

LG ha creato il monitor perfetto per il gaming: la caratteristica che lo rende unico

Da qualche anno a questa parte LG è diventata un punto di riferimento sia per quanto riguarda i pannelli TV Oled che per quanto riguarda i monitor Oled. C’è un modello in particolare che può essere considerato l’acquisto perfetto per chi cerca qualità d’immagine e stabilità di frame-rate durante le proprie run.

Il modello in questione è l’UltraGear OLED 32GS95UX-B, una variante regionale dell’UltraGear Oled 32GS95UE che è possibile trovare anche qui da noi in Italia. La particolarità di questo modello non è tanto la risoluzione in 4K o il pannello Oled, caratteristiche che LG ormai supporta da anni, quanto quella di poter passare istantaneamente da una modalità grafica ad un altra: è l’unico monitor Oled dual mode sul mercato.

I possessori di questo splendido monitor da gaming possono infatti decidere se utilizzare la modalità default che consente di avere un’immagine in 4K nativi (3,840 x 2,160) con un refresh rate di 240Hz, oppure impostare una risoluzione Full HD che però consente un refresh rate a 480 Hz. Il tutto mantenendo un tempo di latenza di input-lag pari a 0.03 ms ed una copertura di colore parti a 98,5% DPI-P3.

Per quanto riguarda la luminosità, il pannello LG esprime sino a 275 Nits in modalità SDR che diventano 400 attivando l’HDR. Il monitor è all’avanguardia anche per quanto riguarda gli attacchi posteriori: 1 attacco Jack da 3,5 mm, una Displayport da 1.4, due HDMI 2.1(in grado dunque di supportare un segnale fino ad 8K a 120 Fps al secondo), 2 ingressi USB 3.0 di tipo A e uno di tipo B. Prezzo: 1400 euro.