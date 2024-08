Questo mini PC è uno dei più potenti in commercio e il prezzo è davvero conveniente

Se state cercando un mini PC potente e funzionale, questo è uno dei migliori in commercio: prezzo e scheda tecnica.

I mini PC sono in assoluto tra le soluzioni informatiche che più stanno venendo apprezzate negli ultimi anni. Comodi da utilizzare, possono essere agganciati nella parte posteriore del monitor. Così da risultare invisibili e da non occupare spazio sulla propria postazione. Ci sono diverse aziende che stanno puntando su questa tecnologia, andando ad integrare specifiche tecniche di ultima generazione in case dalle dimensioni ridotte.

Dei tanti che già si possono trovare in commercio, ce n’è uno che – più di altri – merita la vostra attenzione. Si tratta infatti di un’alternativa tra le più potenti in assoluto, grazie ad alcune componenti hardware di ultimissima generazione. A cui si aggiunge Windows 11 come software di base, senza personalizzazioni. Oltre ad un design bello da vedere, robusto ed elegante. Ultimo fattore, ma non per importanza, è il prezzo. Ancor più basso grazie al codice coupon da inserire su Amazon, che trovate in fondo all’articolo.

Geekom AX8 Pro, tra i più potenti mini PC: caratteristiche

Riconosciuta per essere tra le aziende più in crescita dell’intero settore, Geekom ha da poco lanciato il nuovo AX8 Pro. Si tratta di un mini PC di ultima generazione in grado di unire una serie di caratteristiche tecniche di livello in un case dalle dimensioni ridotte.

Costruito in alluminio, con un’elegante finitura opaca blu e dagli angoli arrotondati, può essere montato sul retro del monitor utilizzando la staffa VESA inclusa. Oppure venire appoggiato direttamente sulla scrivania, occupando pochissimo spazio. Il suo peso è di circa 550 grammi, perfetto per venire portato con sé ovunque si voglia. Entrando nel merito della scheda tecnica, c’è un processore AMD Ryzen 9 8945HS.

Accompagnato da ben 32 GB di RAM DDR5-5600 MHz e dall’SSD Gen4 da 1 TB. Tutti elementi che contribuiscono ad un utilizzo sempre fluido e funzionale. Sia per il lavoro che per lo svago. Gestire elaborazione di file, programmi per il montaggio video, software di lavoro aziendali (e tanto altro) non è mai stato così semplice.

AI e costo finale del Geekom AX8 Pro

Non poteva mancare l’apporto dell’AI che, grazie al motore NPU AI Ryzen aggiornato e capace di 16TOPS di prestazioni, riesce ad eseguire carichi di lavoro sempre più performanti. Secondo le stime, le prestazioni sarebbero superiori del 60% rispetto ai vecchi chip Ryzen.

Ottimo lavoro anche dal punto di vista grafico, sfruttando la scheda AMD Radeon 780M con architettura RDNA3. C’è il supporto per il DirectX 12 Ultimate, per il Ray-tracing hardware e per lo sharing a frequenza variabile. Infine la connettività. Nel case sono presenti due porte HDMI 2.0 e due porte USB Type-C. Con il supporto fino a quattro monitor in 8K@30Hz contemporaneamente.

Come anticipato, uno dei punti di forza maggiori di questo mini PC di Geekom è il suo prezzo. Lo potete trovare oggi stesso su Amazon alla cifra di 999,00 euro. E come se non bastasse, inserendo il codice promozionale AYFOMX7R nell’apposita sezione, potrete godere di un ulteriore sconto del 5% (quasi 50 euro).