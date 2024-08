Questo messaggio si autodistruggerà: come inviare foto e video che si auto eliminano

Viviamo in un’epoca in cui le informazioni viaggiano alla velocità della luce e la condivisione è diventata la norma.

Tuttavia, a volte desideriamo condividere momenti preziosi con la certezza che rimangano privati e non vengano diffusi oltre il destinatario desiderato. Fortunatamente, WhatsApp ha pensato anche a questo, offrendo un’opzione che rende le nostre foto e video effimeri come un soffio di vento: la funzione “Visualizza una sola volta”.

Con questa semplice opzione, disponibile direttamente nell’interfaccia di invio dei file multimediali, possiamo decidere se concedere una visione fugace del contenuto condiviso. Ma come funziona esattamente?

Immaginate di dover inviare una foto di un documento sensibile o un video divertente ma un po’ imbarazzante. Con WhatsApp, basta seguire questi semplici passaggi.

L’arte della riservatezza su WhatsApp: foto e video effimeri

Aprite la chat della persona con cui desiderate condividere il file. Scattate una foto o un video direttamente da WhatsApp oppure scegliete un file già presente nella vostra galleria. Prima di inviare, noterete un piccolo pulsante con il numero “1” accanto alla barra di testo. Selezionatelo. Inviate il messaggio. Facile, no?

A questo punto, il gioco è fatto! Il vostro contatto riceverà il messaggio con l’indicazione “Visualizza una sola volta”. Ciò significa che, una volta aperto, il contenuto si autodistruggerà automaticamente dopo essere stato visualizzato, senza lasciare traccia nella chat.

Ma la sicurezza non finisce qui. Per garantire la massima riservatezza, WhatsApp ha previsto anche delle restrizioni aggiuntive: il destinatario non potrà in alcun modo salvare, inoltrare, copiare o fare screenshot del contenuto ricevuto.

Questa funzione si rivela particolarmente utile in diverse situazioni:

Condivisione di informazioni sensibili: documenti, password, dati bancari…

documenti, password, dati bancari… Invio di foto e video divertenti ma “compromettenti”: momenti goliardici, espressioni buffe, balli improbabili…

momenti goliardici, espressioni buffe, balli improbabili… Mantenere la privacy in chat di gruppo: evitando che il contenuto venga condiviso al di fuori della conversazione.

Insomma, la funzione “Visualizza una sola volta” di WhatsApp ci offre un nuovo livello di controllo sulla nostra privacy digitale, permettendoci di condividere momenti preziosi senza preoccuparci della loro diffusione incontrollata. Un’arma in più per vivere serenamente l’era digitale!