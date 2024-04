Questo malware elude gli antivirus su Windows, è pericolosissimo: come sconfiggerlo

Scatta l’allarme per questo malware, che riuscirebbe ad eludere gli antivirus su Windows. Ecco come sconfiggerlo, è pericolosissimo.

Il tema legato alla cybersicurezza quando si naviga online deve avere sempre la priorità. Anche solo un clic sbagliato o una scelta avventata potrebbero portare a delle conseguenze nemmeno immaginabili. Con la possibilità che gli hacker riescano ad ottenere l’accesso ai vostri dati sensibili, il controllo da remoto dei dispositivi colpiti e chi più ne ha più ne metta.

Che sia una VPN o un antivirus, il non cliccare su link e il non scaricare allegati sospetti, tutto può tornare utile per essere sempre sicuri quando si naviga online. Ma c’è la possibilità che nemmeno questo possa bastare. Di recente infatti, è emerso un pericoloso allarme riguardante un malware che riuscirebbe ad eludere gli antivirus su Windows. Rendendolo dunque pericolosissimo, molto di più rispetto agli altri visti fino ad oggi. Ecco come fare per sconfiggerlo, è l’unico modo.

Malware che elude gli antivirus di Windows: cos’è e come sconfiggerlo

Come potete facilmente immaginare, questo malware è uno dei più pericolosi che oggi si possano trovare in circolazione. In quanto riuscirebbe ad eludere completamente gli antivirus di Windows, andando ad attaccare i device presi di mira silenziosamente. A lanciare l’allarme ci ha pensato l’azienda di sicurezza informatica HP Wolf Security.

Secondo quanto si legge, c’è una campagna di malware chiamata Raspberry Robin che è stata individuata a marzo 2024 e sfrutta i file script di Windows per poter far circolare i suoi payload dannosi sui sistemi colpiti. Andando ad eludere i controlli degli antivirus.

Sono stati condotti test in tal senso, e i risultati sono pazzeschi. Ad oggi, pare che nessun motore antivirus riesca a segnalarne la presenza, ecco dunque che per le vittime non c’è nulla da fare. Se anche voi temete che possiate venire presi di mira e volete tutelarvi, allora c’è solo un modo per non rischiare nulla: la prudenza e la protezione.

Come sempre, anche questo virus si espande qualora la vittima vada a cliccare su link sospetti o a scaricare file allegati poco sicuri. Ecco dunque che sarebbe semper meglio pensarci due volte prima di mettere in atto azioni di questo tipo. Provvedendo al tempo stesso al download di un antivirus esterno, e non quelli disponibili su Windows di default. Così da avere una “barriera protettiva” ulteriore.