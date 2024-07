Questi vecchi dispositivi presto varranno una fortuna: controlla a casa e non venderli ora

Hai dei dispositivi molto vecchi in casa? Non buttarli per nessuna ragione al mondo: presto avranno un valore immenso.

Con il passare del tempo accumuliamo diversi dispositivi elettronici in casa. Non sono così pochi come potremmo pensare, in quanto li cambiamo ogni anno. E dal momento che quelli più vecchi non li utilizziamo, vengono riposti da qualche parte e poi dimenticati. C’è chi preferisce buttarli via il prima possibile, così da liberare spazio ed ospitare altri tipi di dispositivi. Ma sarebbe un grave errore farlo.

Infatti, alcuni dispositivi elettronici, possono valere una fortuna. Quindi è importante non gettarli via ed informarsi sul loro valore, che potrebbe aumentare in futuro quando meno ce lo aspettiamo. E per capirlo dobbiamo tenerci aggiornati sui loro costi, che spesso e volentieri sono presenti sul web. In questo caso ci informa una nota azienda del settore del mercato della tecnologia. Vediamo insieme che cosa ha riferito.

Questi dispositivi elettronici varranno una fortuna: non venderli per nessun motivo

Apple, di recente, ha aggiornato una particolare lista. Parliamo dei prodotti che molto presto saranno considerati “vintage“, e che farà schizzare il loro costo alle stelle. Uno dei tanti, giusto per fare un esempio, è proprio l’iPhone X. Considerato un prodotto davvero costoso, in futuro si presume che varrà ancora di più. Difatti il periodo in cui, il costo, inizia ad aumentare è dopo cinque anni dalla prima distribuzione.

Si parla di “obsoleto” dopo ben sette anni, cioè quando non sono più garantiti gli aggiornamenti hardware. A quel punto anche un iPhone X diventa un prodotto vintage, e quindi può essere venduto come pezzo da collezione. Troviamo degli esempi attuali con gli AirPods originali per esempio, lanciati nel lontano 2016 in questo caso. Adesso possono valere molto di più, in quanto non sono più prodotti e distribuiti da Apple.

Ricordiamo che l’iPhone X, come anche altri prodotti iconici del mercato, ha segnato un punto di svolta non indifferente. E se per il momento non sembra che valga così tanto, bisognerà aspettare un paio di anni prima di parlare. Se non avete più intenzione di utilizzarlo, oppure avete in mente di liberarvene, è consigliato aspettare del tempo prima di farlo. Potrebbe iniziare a valere più del previsto fra un po’ di tempo. Ne vale la pena dato che i risultati sono più che soddisfacenti.