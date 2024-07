Queste impostazioni privacy del tuo iPhone ti terranno in una botte di ferro

Nell’era digitale in cui viviamo, la protezione della privacy sui nostri dispositivi è diventata una priorità assoluta.

Ogni giorno, navigando in internet, lasciamo tracce digitali che possono essere facilmente intercettate da occhi indiscreti o soggetti malintenzionati. Questo rende imprescindibile adottare misure efficaci per tutelare i nostri dati personali. Una delle prime azioni da compiere è aggiornare regolarmente il sistema operativo e le applicazioni installate sui nostri dispositivi. Questo perché gli aggiornamenti spesso includono patch di sicurezza che correggono vulnerabilità potenzialmente sfruttabili da hacker per accedere ai nostri dati.

Altrettanto importante è l’utilizzo di password complesse e uniche per ogni servizio online a cui ci si iscrive. Troppo spesso si tende a sottovalutare l’importanza di questo aspetto, riciclando la stessa password per più account o optando per combinazioni facilmente indovinabili. L’impiego di un gestore di password può semplificare notevolmente la gestione delle credenziali d’accesso, permettendo di mantenere un elevato livello di sicurezza senza dover ricordare decine di password diverse.

Un’altra pratica fondamentale è fare attenzione alle reti Wi-Fi a cui ci si connette. Le reti pubbliche non protette possono essere un facile ingresso per chi vuole spiare le nostre attività online o introdursi nei nostri dispositivi. Utilizzare una VPN (Virtual Private Network) quando ci si connette a tali reti può offrire uno strato aggiuntivo di protezione, criptando i dati scambiati tra il nostro dispositivo e internet.

Infine, ma non meno importante, è essenziale prestare attenzione alle autorizzazioni richieste dalle applicazioni installate sui nostri dispositivi. Molte app chiedono accesso a informazioni che non sono strettamente necessarie per il loro funzionamento, come la posizione geografica o l’accesso alla rubrica dei contatti. Essere selettivi nelle autorizzazioni concesse può limitare significativamente la quantità di dati personali esposti. Adottando queste semplici ma efficaci misure possiamo migliorare notevolmente la sicurezza dei nostri dispositivi digitali e proteggere la nostra privacy dalle numerose minacce presenti nel vasto mondo del web.

Come si disattiva l’indirizzo IP ai tracker su iPhone?

Tra le varie misure che si possono adottare per proteggere la propria privacy, una delle più efficaci è quella di nascondere o disattivare il proprio indirizzo IP dai tracker quando si utilizza un dispositivo mobile come l’iPhone. Questo può aiutare a ridurre il tracciamento online e a mantenere le proprie attività su internet più private.

Per gli utenti iPhone, Apple ha introdotto diverse funzionalità orientate alla privacy con gli aggiornamenti del sistema operativo iOS. Una di queste funzionalità è la possibilità di limitare il tracciamento dell’indirizzo IP attraverso Safari, il browser web predefinito su dispositivi iOS. Per fare ciò, è necessario accedere alle impostazioni di Safari e attivare l’opzione “Nascondi indirizzo IP ai tracker”. Questa impostazione impedisce ai tracker dei siti web di utilizzare l’indirizzo IP per monitorare le attività dell’utente da un sito all’altro.

Un’altra strategia consiste nell’utilizzare una rete privata virtuale (VPN). Una VPN cripta tutto il traffico internet che esce dal dispositivo e lo indirizza attraverso un server situato in un’altra posizione geografica. Ciò significa che l’indirizzo IP visibile ai tracker online sarà quello del server VPN e non quello reale dell’utente. Sull’App Store sono disponibili numerose app VPN affidabili che offrono vari livelli di privacy e sicurezza.

Inoltre, con l’introduzione del protocollo iCloud Private Relay per gli abbonati a iCloud+, Apple offre un ulteriore livello di protezione della privacy. Quando questa funzione è abilitata, tutto il traffico web generato da Safari viene inviato attraverso due relay internet separati. In questo modo, nessun singolo ente – nemmeno Apple – può avere una visione completa sia dell’origine (l’indirizzo IP dell’utente) sia della destinazione (il sito web visitato).

Adottando queste misure, gli utenti iPhone possono migliorare significativamente la loro privacy online e ridurre la quantità di dati personali esposti ai tracker su internet. È importante ricordarsi che mantenere aggiornato il proprio dispositivo con l’ultima versione del sistema operativo iOS può fornire ulteriori miglioramenti in termini di sicurezza e protezione della privacy.

Come si rimuovono tutti i dati dei siti web dalle impostazioni di Safari su iPhone?

Rimuovere tutti i dati dei siti web dalle impostazioni di Safari su un iPhone è un’operazione che può rivelarsi necessaria per vari motivi, come la volontà di proteggere la propria privacy o semplicemente liberare spazio sul dispositivo. Questo processo implica l’eliminazione delle informazioni memorizzate da Safari, inclusi i dati di navigazione e i cookie, che possono accumularsi nel tempo e influenzare le prestazioni del browser. Per iniziare, bisogna aprire l’app “Impostazioni” presente sulla schermata Home del proprio iPhone. Scorrendo verso il basso, si troverà l’opzione dedicata a Safari, il browser predefinito di iOS. Selezionandola, si aprirà una nuova schermata con diverse opzioni relative alla gestione della privacy e della sicurezza.

All’interno di questa sezione è possibile trovare l’opzione “Cancella dati siti web e cronologia”, che permette di eliminare tutti i dati accumulati durante la navigazione. È importante notare che procedendo con questa operazione si perderanno tutte le informazioni salvate fino a quel momento, inclusi eventuali login automatici ai siti web preferiti. Pertanto, prima di procedere è consigliabile assicurarsi di avere a disposizione tutte le credenziali necessarie per accedere nuovamente ai servizi online utilizzati più frequentemente.

Inoltre, per chi desidera una soluzione più mirata senza dover eliminare l’intera cronologia e i dati dei siti web, Safari offre anche la possibilità di rimuovere le informazioni relative a singoli siti. Accedendo alla voce “Avanzate” nelle impostazioni di Safari e poi in “Dati dei siti web”, gli utenti possono visualizzare un elenco dettagliato dei siti dai quali sono stati raccolti dati. Da qui è possibile selezionare singoli siti e cancellarne manualmente i dati salvati.

Adottando queste semplici misure preventive si può non solo migliorare la velocità e le prestazioni del proprio browser su iPhone ma anche aumentare significativamente il livello generale della propria privacy online. Ricordarsi periodicamente di effettuare queste operazioni può contribuire a mantenere il proprio dispositivo sicuro e efficiente nel tempo.

Come si nega il consenso automatico all’uso di microfono, fotocamera e posizione su iPhone?

Tra le varie funzionalità che possono mettere a rischio la nostra privacy ci sono l’accesso al microfono, alla fotocamera e alla posizione da parte delle applicazioni installate sui nostri iPhone. Fortunatamente, Apple ha implementato nel sistema operativo iOS diverse opzioni che permettono agli utenti di gestire e negare il consenso all’uso di queste funzionalità in modo semplice ed efficace.

Per iniziare, è importante sapere che ogni volta che un’applicazione tenta di accedere per la prima volta al microfono, alla fotocamera o alla posizione del dispositivo, iOS richiede all’utente l’autorizzazione attraverso un pop-up. Questo è il primo livello di difesa: non concedere l’autorizzazione se non si ritiene necessario.

Se si desidera rivedere le autorizzazioni già concesse o negare l’accesso a posteriori, è possibile farlo attraverso le Impostazioni del dispositivo. Accedendo a Impostazioni > Privacy, troverete diverse sezioni dedicate: “Microfono”, “Fotocamera” e “Servizi di localizzazione”. Entrando in ciascuna di queste sezioni potrete vedere un elenco delle app che hanno richiesto accesso a quella specifica funzionalità. Da qui è possibile modificare le impostazioni per ogni app individualmente, attivando o disattivando l’interruttore accanto al nome dell’applicazione.

Un’altra misura importante riguarda i Servizi di Sistema all’interno della sezione “Servizi di localizzazione”. Qui potete controllare e limitare l’accesso alla vostra posizione da parte dei servizi integrati nel sistema operativo come ad esempio “Trova il mio iPhone”, suggerimenti basati sulla località e annunci pubblicitari mirati.

Infine, vale la pena ricordare che con gli aggiornamenti regolari del sistema operativo iOS vengono spesso introdotte nuove funzionalità relative alla privacy e sicurezza. È quindi consigliabile mantenere sempre aggiornato il proprio dispositivo per assicurarsi la migliore protezione dei propri dati personali.

Attraverso questi semplici passaggi è possibile avere un controllo maggiore sulla propria privacy quando si utilizza un iPhone. Gestire attentamente queste impostazioni può aiutare a proteggere i propri dati sensibili dall’essere accessibili senza consenso esplicito.