Questa valigetta indistruttibile si trasforma in un potente PC: ideale per lunghi viaggi e luoghi estremi

Questo dispositivo è la scelta ideale per i chi non vuole rinunciare al ad avere sempre con sé un PC performante e affidabile.

Molti tipi di professionisti, specialmente quelli che operano in ambienti difficili, hanno bisogno di un PC affidabile e di grande qualità che possa resistere a condizioni estreme. Che si tratti di ingegneri, architetti, personale militare o operatori di sicurezza pubblica, queste figure cercano dispositivi tecnologici deve sappiano affrontare le sfide quotidiane senza compromettere le prestazioni.

In situazioni in cui i normali laptop potrebbero subire danni considerevoli, avere uno strumento che unisce resistenza e potenza diventa essenziale. Per chi ha esigenze simili, questo computer-valigetta potrebbe essere il dispositivo ideale.

La crescente necessità di dispositivi duraturi e altamente performanti ha spinto i produttori a sviluppare soluzioni innovative. Uno dei risultati più popolari è un laptop che, oltre a resistere alle condizioni più avverse, offre anche funzionalità avanzate per supportare il lavoro sul campo in modo efficiente e sicuro.

Un PC per tutte le condizioni

Durabook ha deciso di rispondere alle esigenze di questo tipo di utenti con il suo aggiornato laptop Z14I. Questo dispositivo è dotato di processori Intel Core Ultra 5 e 7 e di una GPU opzionale Nvidia RTX A500, specifiche che gli consentono di gestire facilmente applicazioni IA anche molto intensive. È quindi ideale per settori come l’architettura, l’ingegneria, la sicurezza pubblica, il settore militare e le costruzioni.

Il Z14I è progettato per resistere alle condizioni più estreme. Certificato IP66 e MIL-STD-810H, resiste a cadute, urti, vibrazioni, pioggia, polvere, nebbia salina, altitudine, gelo/disgelo, umidità e temperature estreme. Il sistema di raffreddamento senza ventole Coolfinity aumenta l’affidabilità e la durata della batteria, che può raggiungere fino a 21,5 ore grazie alle batterie doppie.

La sicurezza è da sempre una priorità per Durabook, che in questo caso ha dotato il Z14I di un lettore di smart card, un lettore RFID/NFC, uno scanner di impronte digitali e una fotocamera a infrarossi da 5MP con otturatore per l’autenticazione facciale Windows Hello. Il laptop supporta fino a tre unità di archiviazione, con due SSD NVMe PCIe rimovibili e un SSD SATA.

Il Z14I offre tutte le opzioni di connettività avanzata più diffuse: Thunderbolt 4, Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, doppia SIM (Nano SIM ed eSIM), LTE 4G o 5G opzionale, porte USB 3.2 e USB 2.0 Type-A, HDMI, VGA e ExpressCard 54. C’è anche un GPS dedicato opzionale per il tracciamento della posizione. Il display DynaVue Full HD da 14 pollici del Z14I offre fino a 1.200 nit di luminosità, garantendo una visibilità eccellente anche alla luce diretta del sole.