Questa nuova iGPU di AMD è pazzesca: risultati al top

AMD ha lanciato una nuova iGPU che è semplicemente pazzesca. Ecco di che cosa is tratta, garantisce risultati sempre al top.

Per poter avere un computer potente e di qualità in casa, è sempre cosa buona optare per gli assemblati. Che danno modo di scegliere tutte le componenti più affini alle proprie esigenze, che sia per il lavoro, per lo svago o per il gaming. La prima cosa da fare è impostare un budget, e poi decidere in che modo agire sul mercato per avere un dispositivo sempre pronto a soddisfare ogni richiesta in modo immediato.

Le principali aziende che operano in questo settore stanno continuando a lavorare per poter fornire prodotti sempre più avanzati e che al tempo stesso non costino troppo. Tra queste, non si può non menzionare AMD. Che proprio di recente ha lanciato una sua nuova iGPU che è semplicemente pazzesca. Ecco quali sono i suoi risultati emersi dai primi test, resterete senza parole e probabilmente vorrete acquistarla per il computer assemblato che già avete in casa.

Nuova iGPU di AMD: caratteristiche e risultati dei primi test

La presentazione ufficiale è avvenuta durante il Computex 2024 a Tapei. AMD ha voluto mostrare al suo pubblico la nuova linea di processori Ryzen AI HX300. Ma la vera protagonista è stata la sua iGPU della serie 890M. Con prestazioni grafiche che potranno venire animate nelle figure configurazioni dell’azienda e che porteranno a risultati senza senso.

In particolare, su Geekbench sono già emersi i primi test. E i risultati sono a dir poco pazzeschi. A differenza della precedente 780M, infatti, questa 890M ha ottenuto ben 41.995 punti. Contro i circa 30.000 della 780M. Per poter arrivare a questo punteggio, è stato utilizzato un Asus Pro Art A16. Ossia un computer che è stato anch’esso presentato durante la fiera tech e che monta caratteristiche all’avanguardia.

Molto probabilmente, questa configurazione verrà utilizzato anche su tanti altri dispositivi. Sebbene sia invece poco probabile sulle console handled per quest’anno, possiamo aspettarci miglioramenti importanti anche in questo senso nel prossimo futuro.

Si tratta di un importante passo in avanti che AMD ha voluto compiere nel settore dell’informatica e che darà modo di godere di prestazioni funzionali come non mai. Ancora non abbiamo notizie in merito all’arrivo effettivo sul mercato e ai prezzi, ma probabilmente già nelle prossime settimane ne sapremo di più a riguardo.