Questa nuova app diventerà obbligatoria per tutti noi a brevissimo: controllo totale, nessuno potrà sfuggire

Questa app sta per diventare obbligatoria per tutti. La sua introduzione porterà ad un controllo totale: sarà su qualsiasi dispositivo.

La tecnologia continua il suo percorso e questa volta lo fa con un’app che arriverà a brevissimo per tutti. La sua implementazione fornirà un controllo totale sia per tutti gli utenti che per le istituzioni nazionali e amministrazioni locali, migliorando così il rapporto tra cittadini e l’ambito burocratico.

Da qualche anno il Governo ha lavorato a soluzioni che potessero aiutare i cittadini nel rapporto con le varie amministrazioni. In questo scenario ha fatto il suo ingresso in scena l’App IO, che ora vede una importante evoluzione. Un’innovazione a partire dal mese di luglio che aumenterà ulteriormente il valore dell’app.

L’app IO a breve diventerà davvero fondamentale per tutti i cittadini perché ospiterà un sistema di portafoglio digitale da avere con sé in ogni situazione. La sua implementazione non sarà immediata ma seguirà alcune fasi che consentiranno di puntellare questo nuovo e importante sistema.

Sull’App IO da luglio arriva il nuovo sistema di portafoglio digitale: si potranno conservare patente e tessera sanitaria

I documenti personali potranno essere inseriti da luglio sull’App Io con IT Wallet, un sistema di portafoglio digitale. Questa nuova evoluzione permetterà la conservazione digitale dei documenti come tessera sanitaria, patente e carta europea della disabilità sull’applicazione. Gli utenti saranno raggiunti da un avviso al momento dell’attivazione del portafoglio digitale inerente ai documenti principali.

In questa fase sperimentale si partirà con un campione rappresentativo della popolazione per età, regione di provenienza e attività lavorativa. L’implementazione del portafoglio digitale in Italia è gestita dal Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri insieme all’Agenzia per l’Italia digitale (Agid).

Dalla prima fase sperimentale si passa al periodo che va da settembre a ottobre 2024 in cui ci sarà l’attivazione della seconda fase. L’IT Wallet sarà accessibile ad un numero più esteso di persone, che così potranno richiedere i documenti più importanti direttamente sull’App IO, certificati con firma elettronica. Per la carta d’identità in formato digitale bisognerà aspettare qualche mese in più.

Per l’inizio del prossimo anno l’obiettivo del Governo è di implementare il portafoglio digitale per tutti gli italiani ma sullo smartphone. l’IT Wallet è il primo passo verso il sistema European Digitale Identity Wallet, che dal 2026 dovrà essere disponibile in tutti i Paesi dell’Eurozona.