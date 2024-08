Questa funzione nascosta di Google Drive cambierà per sempre il tuo approccio ai video

Google semplifica la vita dei suoi utenti introducendo un’incredibile funzione per i video: mai più barriere.

Chi possiede un account Google lo sa bene: le funzionalità dei suoi servizi sono innumerevoli e spaziano dall’archiviazione alla ricerca intelligente sui motori di ricerca. Con 15 GB di spazio gratuito, è possibile utilizzare email, salvare contenuti e condividere documenti con il proprio gruppo di lavoro. Per descrivere tutte le funzioni di Google ci vorrebbero intere pagine, ma ci limiteremo a descrivere una funzione che in pochi conoscono.

Ad essere protagonista, questa volta, è Google Drive, un servizio di archiviazione che permette la condivisione dei file in tempo reale, nonché la digitalizzazione delle foto dei documenti e la possibilità di creare cartelle personalizzate. Chi utilizza questo servizio saprà bene la sua utilità, ma quello che sfugge a molti è una funzione video.

Questa novità, che in realtà è presente da un po’ su Google Drive, riguarda l’approccio che abbiamo con i video scaricati in rete. Può capitare di trovare contenuti in lingua straniera che difficilmente riusciamo a comprendere. Da qui nasce la traduzione automatica di Google che permette di rendere più accessibile qualsiasi contenuto.

Il traduttore video di Google Drive

Anche se ancora poco nota, Google ha introdotto una funzione innovativa per generare sottotitoli automatici dai video caricati su Google Drive, utilizzando la tecnologia di riconoscimento vocale. Questa funzione, molto utile anche per le persone con problemi di udito, per quanto sia comoda non è automatica, ma bisogna attivarla manualmente.

Per farlo, in primo luogo è necessario caricare e accedere al video in questione su Google Drive. Dopodiché, scegliere “Gestisci tracce sottotitoli” e selezionare “Genera sottotitoli automatici”. Durante la riproduzione, è possibile attivare o disattivare i sottotitoli dal menu a tre punti in alto a destra.

Durante la riproduzione, si può facilmente disattivare i sottotitoli anche con il pulsante “CC”, simile a quello di YouTube. Il processo è rapido e i sottotitoli saranno disponibili quasi immediatamente, così come la loro rimozione. Per gli account Google Workspace, i sottotitoli automatici sono abilitati per impostazione predefinita durante il caricamento dei video.

A meno che gli amministratori di sistema non disattivino questa opzione. Attualmente, la funzione supporta il riconoscimento del testo in inglese e può generare sottotitoli in diverse lingue, seppure non tutte. Nonostante la limitazione, Google prevede di espandere questa funzionalità in futuro, rendendola ancora più utile per un pubblico più ampio.