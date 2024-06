Questa è la strategia più usata dai tecnici: puoi risparmiare tanti soldi e velocizzare da solo il tuo computer

La strategia usata dai tecnici ti consente di risparmiare soldi e velocizzare il computer: tutto sui passaggi da eseguire.

L‘uso costante del computer può far emergere a lungo andare dei piccoli problemi che ostacolano la normale attività, tra questi c’è il rallentamento. Lavorare con una macchina più lenta è sicuramente non adeguato e per tale ragione è giusto capire come superare la problematica.

La lentezza del computer può farsi presente in vari momenti, dall’accensione fino ad arrivare a quando si è in rete. Proprio i programmi di avvio automatico di Windows sono una delle ragioni del rallentamento dei PC e più è alto il numero di software in background e più è complicato per il dispositivo eseguire la sua attività in maniera lineare.

Ci sono però dei programmi fondamentali per il corretto funzionamento del sistema operativo, e per questa ragione è fondamentale approcciarsi alla gestione avvio programma con sicurezza, sia che si tratti delle procedure di base sia per quelle più avanzate.

Velocizzare l’accensione del computer: le procedure da conoscere

La prima opzione per entrare nella gestione avvio programma è sicuramente la più semplice e si riferisce a Task Manager, uno strumento che consente di operare su attività e processi differenti. Per avviare Task Manager basta premere nello stesso momento i tasti Ctrl, Alt e Canc della tastiera, scrivendo poi “Task Manager” all’interno della barra comparsa.

Il Task Manager presenta un elenco in cui ogni riga è dedicata ad un’app o un programma, con le colonne che si riferiscono a dettagli specifici del programma o dell’app. Per disabilitare l’avvio automatico di un programma basta cliccare con il tasto destro del mouse all’interno della riga di riferimento e selezionare l’opzione “Disabilita“.

Questa area speciale è un’ottima strada per identificare i programmi che rallentano il PC, fornendo all’utente delle informazioni preziose sull’incidenza all’avvio di ogni software. Inoltre cliccando con il tasto destro del mouse si possono anche aggiungere delle informazioni integrative.

Per una gestione generale dei programmi si può passare anche alla sezione “Servizi Windows“, quei software necessari per una corretta esecuzione dei processi interni. Intervenire sui Servizi Windows però è la maggior parte delle volte sconsigliabile, soprattutto se non si hanno le giuste conoscenze informatiche avanzate.

Si rischia infatti di creare guai ancora più grandi e magari anche compromettere il funzionamento del PC. Per modificare qualche elemento dei Servizi Windows bisogna cliccare sulla voce “Proprietà” e selezionare successivamente l’opzione “Tipo di avvio” andando a scegliere tra Manuale e Disabilitato.