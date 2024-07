Quasi 10.000€ di bonus vacanza per te: richiedili immediatamente

Lo Stato ha messo a disposizione 10 mila Euro di bonus vacanza. Ecco come richiederli subito e i requisiti necessari per ottenerli.

L’estate ormai è iniziata e milioni di italiani stanno facendo i bagagli per raggiungere le seconde case o altre località di villeggiatura per staccare per un po’ di tempo dalla quotidianità. Non tutti però possono permettersi di non lavorare o hanno i soldi per pagarsi un soggiorno lontano dalla propria dimora.

In questi ultimi anni i prezzi sono aumentati su tutti i fronti, dalle materie prime alimentari, alla benzina, gli affitti, il gas, ecc… Questo ha messo sulla soglia della povertà molte persone che fino a non tanto tempo fa riuscivano a cavarsela in modo dignitoso.

Secondo le ultime stime dell’Istat relative al 2023 l’8,5% del totale delle famiglie residenti, cioè 5,7 milioni di italiani sono poveri. Inoltre c’è stato un peggioramento della condizione delle famiglie con un lavoratore dipendente. Insomma in tanti si trovano ad affrontare una situazione difficile e vedono allontanarsi la possibilità di fare ferie.

bonus vacanza: l’offerta è ghiotta e non va trascurata, ecco come fare per avere il contributo

Per questo l’offerta di un bonus vacanza da 10 mila euro è molto allettante. Ecco come fare domanda e a chi spettano. C’è tempo fino alle 23:59 del 31 luglio 2024 per chiedere il bonus vacanza nella Regione Lazio. Ma a chi è indirizzato?

Il contributo spetta a persone con alcune specifiche disabilità per soggiorni estivi che si svolgano presso strutture iscritte al registro imprese o che esercitino attività ricettiva. Sono dunque escluse le case vacanza. Inoltre occorre sottolineare che è necessaria la presenza di operatori. In caso di disabilità lieve in rapporto 1/2, in caso di disabilità grave di 1 a 1.

Le attività sono dunque rivolte a due tipi di compagnie: il gruppo A con persone con disabilità lieve, accompagnatori e 2 operatori e il gruppo B con persone con disabilità grave, 4 destinatari e 4 operatori. I soggiorni devono durare un minimo di 7 giorni e 6 notti. Sono previsti 3 pasti al giorno e varie attività. La domanda va inoltrata da Enti del Terzo settore, dunque imprese sociali, fondazioni, associazioni riconosciute e non, associazioni di volontariato, onlus, ecc… , iscritti al RUNTS, Cooperative sociali.

Il sito a cui indirizzare le domande è: pacchettivacanza.efamilysg. Il contributo messo a disposizione è di 9.350 euro. Tutti hanno il diritto a fare un po’ di vacanza e per questo motivo l’iniziativa della regione Lazio è lodevole e andrebbe imitata.