Quanto guadagnano gli impiegati di Facebook e Instagram? La cifra è sconvolgente

Gli impiegati dietro il successo di Facebook e Instagram hanno uno stipendio da capogiro: ecco quanto guadagnano



Meta è il colosso tecnologico famoso in tutto il mondo grazie alle popolari piattaforme di social media Facebook, Instagram e WhatsApp: la sua fama ha sempre attirato l’attenzione su diversi aspetti, in particolare in molti si chiedono quanto guadagnino gli impiegati.

Mark Zuckerberg, CEO e amministratore dell’azienda è uno degli uomini più ricchi al mondo. La sua abilità imprenditoriale è evidente grazie alla crescita significativa della sua azienda, che si riflette anche nei pacchetti retributivi dei dipendenti.

Ciascuno di noi utilizza quotidianamente piattaforme come Facebook, Instagram e WhatsApp, la cui influenza è aumentata notevolmente anno dopo anno. Pertanto, è interessante conoscere effettivamente a quanto ammonta il guadagno del personale, perfettamente collegato al successo dell’azienda.

Rivelati gli stipendi degli impiegati di Facebook e Instagram

Meta possiede app popolarissime: il successo di queste ultime è dipeso anche dai molti impiegati, la cui retribuzione è spesso fonte di curiosità. Secondo un rapporto del Times of India, l’anno scorso il lavoratore abituale dell’azienda ha guadagnato 379.000 dollari. Queste informazioni su stipendi e guadagni sono emerse in un rapporto aziendale poco prima dell’incontro annuale di Meta con i suoi azionisti il mese scorso.

Inoltre, gli ingegneri e i ricercatori software di livello superiore guadagnano di più in termini di retribuzione base rispetto ai progettisti e ai professionisti dell’esperienza utente. Invece le finanze personali di Zuckerberg stanno attirando ancora una volta l’attenzione, dopo una vittoria storica per Meta, di cui è cofondatore e amministratore delegato.

Il miliardario è destinato a diventare ancora più ricco poiché Meta ha superato le aspettative con il suo rapporto sugli utili. In qualità di amministratore delegato nell’ultimo periodo, ha guadagnato 27 milioni totale. Di questa somma, 1 dollaro è stato ricevuto come stipendio, preferendo

I suoi compensi hanno coperto alcuni vantaggi piuttosto lussuosi. Circa 9,4 milioni di dollari sono stati spesi per la sua sicurezza personale. Cifre altrettanto importanti sono state spese per le sue residenze e i viaggi sulla sua barca o sul suo jet privato. A tal proposito, il documento afferma che 1 milione di dollari è stato esplicitamente utilizzato per il suo viaggio aereo privato nel 2023).

Nonostante riceva uno stipendio nominale di 1 dollaro dal 2013, la ricchezza di Zuckerberg è aumentata di oltre 47 miliardi di dollari solo quest’anno. L’utile netto del colosso tecnologico è salito a 12,4 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024. Il fatturato totale risulta in crescita del 27% a 36,5 miliardi di dollari. Tuttavia l’uomo ha affermato all’inizio di quest’anno che lavorare in Meta non è facile anche se offre guadagni così redditizi.