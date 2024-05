Come fare acquisti online senza usare la carta di credito: la tecnica che dà la svolta allo shopping sul web

Volete effettuare acquisti online senza usare la carta di credito? Ecco la tecnica che dà la svolta allo shopping online.

Fare acquisti online è diventata da anni un’abitudine per milioni i persone in tutto il mondo. L’e-commerce ha registrato un boom senza precedenti, tenendo conto del fatto che esistono diversi portali appositi e sempre più persone che decidono di affidarsi a questo sistema piuttosto che andare nei negozi fisici. Per un risparmio di tempo e denaro, che non può passare inosservato.

Oltre ai più famosi Amazon ed eBay, esistono in realtà una lunga serie di altri siti che permettono di effettuare acquisti. Alcuni più sicuri e altri, almeno all’apparenza, meno. In questo secondo frangente, potrebbe essere utile sfruttare un sistema per far sì che la propria carta di credito non venga in alcun modo toccata.

Così da evitare possibili problemi come la fuga di dati e la perdita di tutti i soldi sul propri conto. Non sapete come fare? Ecco un metodo che darà una svolta definitiva al vostro shopping online.

Shopping online senza carta: ecco come fare

Oggi vi parliamo di un trucchetto che ha dell’incredibile e che dovreste subito mettere in pratica se avete paura di star effettuando un acquisto su un sito poco sicuro e che potrebbe portare ad una fuga di dati. Con rischi enormi come la perdita di tutti i soldi presenti sul vostro conto corrente. Tutto quello che dovete fare è attivare un conto Revolut.

Per prima cosa, vi ricordiamo che Revolut è un conto corrente online totalmente sicuro e che può venire aperto in pochi minuti. Con IBAN già presente, vi dà modo di attivare l’accredito di stipendio o pensione, di pagare in tutto il mondo e di evitare le commissioni grazie al cambio di valuta.

Esistono diversi piani che offrono vantaggi molto interessanti, ma anche con lo standard gratuito potrete sfruttare l metodo per fare acquisti online senza registrare la propria carta di credito personale. Una volta aver aperto l’app, andate su Carte e vi spunterà una Usa e Getta oltre alla vostra Virtuale.

Cliccateci sopra e ne verrà generata una che ha tutti i dati del caso tra numero, data di scadenza e CVC. Inserite questi dati nel portale dove state effettuando l’acquisto e il gioco è fatto. L’acquisto verrà completato e i soldi presi dal vostro conto, ma la cosa bella che la carta si autodistruggerà in automatico. Così da evitare che le informazioni inserite possano venire sfruttata da malintenzionati per potervi rubare tutti i soldi.