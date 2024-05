Netflix, sta per perdere una funzionalità importantissima: la notizia

La piattaforma di Netflix sta per perdere una funzionalità molto importante. L’aggiornamento non farà felici tutti gli utenti.

Netflix è uno dei servizi maggiormente utilizzati al mondo a seguito di una proposta sicuramente profonda e interessante. Questa volta la nota piattaforma è protagonista di una svolta che porterà alla perdita di una funzionalità importantissima.

I contenuti di Netflix possono essere guardati ovunque, sia sulle smart tv che sugli altri dispositivi come tablet, smartphone e PC. La novità emersa di recente e che verrà implementata nelle prossime settimane coinvolgerà proprio quest’ultimi.

Le novità in arrivo riguardano l’applicazione di Netflix per Windows 10 e Windows 11. La piattaforma ha annunciato un aggiornamento che potrebbe far storcere il naso agli utenti.

Netflix, aggiornamento app per Windows: non sarà possibile effettuare il download dei contenuti

Una delle funzionalità preferite dagli utenti di Netflix è quella di poter scaricare i contenuti di proprio gradimento per poi vederli anche offline. Su questo aspetto le cose cambieranno in maniera profonda perché dall’app per Windows non sarà più possibile farlo.

Come segnalato da molti abbonati al servizio su Reddit, Netflix ha iniziato ad inviare delle notifiche sulle app Windows per informarli che il prossimo aggiornamento non permetterà più il download di film, programmi e serie TV sul proprio computer per visualizzarli anche quando non si è connessi.

Quanto evidenziato dagli utenti su Reddit è stato confermato anche nella documentazione ufficiale della piattaforma. Nella pagina si annuncia l’arrivo di una nuova versione dell’app per Windows che consentirà di vedere eventi live e con una migliore qualità dello streaming. I download però non saranno più supportati, ma sarà possibile continuare a guardare i contenuti di maggior interesse offline su un dispositivo mobile che ha a disposizione questa funzione.

Quando stabilito dall’azienda è sicuramente una grave perdita per molti utenti dell’app di Netflix, soprattutto per coloro che spesso si trovano a viaggiare in aereo. Dal prossimo aggiornamento non potranno più scaricare le loro serie TV preferite così da visualizzarle anche senza avere una connessione attiva.

Questa funzione è stata messa da parte su PC ma resta disponibile su smartphone e tablet. Gli utenti che sono soliti usarla ora dovranno adattarsi alla decisione per poterla continuare a visualizzare i contenuti di loro gradimento anche offline.