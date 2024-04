Quanto guadagna un influencer in Italia? Svelate tutte le cifre

Questa analisi mette in luce le potenzialità economiche per gli influencer in Italia, che dipendono da fattori molto diversi tra loro.

Negli ultimi anni, la figura dell’influencer ha assunto il ruolo di una vera e propria professione, riconosciuta e ricercata da molti giovani. L’attrattiva di questa carriera non risiede solamente nella possibilità di esprimere la propria creatività e passione, ma anche nei potenziali guadagni che promette.

A seconda della piattaforma, i guadagni degli influencer possono raggiungere cifre davvero molto alte – computer-idea.it

L’analisi dei guadagni degli influencer italiani è stata condotta da DeRev, un’agenzia leader nella strategia e comunicazione digitale, che ha recentemente aggiornato i dati relativi ai compensi nel settore. Questo studio fornisce una panoramica dettagliata dei redditi che un influencer può aspettarsi, differenziati per piattaforma e categoria di follower, offrendo così una visione chiara del potenziale di guadagno nel mercato italiano.

I guadagni di un influencer: come cambiano a seconda della piattaforma

L’industria degli influencer in Italia ha mostrato una crescita impressionante, con un aumento del fatturato dai 308 milioni di euro del 2022 agli oltre 340 milioni del 2023. Questo incremento del 13% rispecchia un mercato in evoluzione, dove Fashion & Beauty, Gaming, Travel e Lifestyle dominano come i settori più redditizi. Oltre all’ambito di specializzazione, i guadagni di un influencer cambiano però anche a seconda della piattaforma social utilizzata.

Il mercato di Facebook per gli influencer è in netto calo ad esempio, con una diminuzione generalizzata dei compensi. Al contrario, Instagram continua a rappresentare un terreno fertile per i creator di contenuti. Discorso inverso per Instagram, dove i guadagni variano considerevolmente in base al numero di follower.

I creator più piccoli, con 5.000 a 10.000 follower, possono aspettarsi di guadagnare tra 100 e 300 euro per post. I micro influencer (10.000 a 50.000 follower) possono guadagnare tra 300 e 850 euro per contenuto, mentre i mid-tier influencer (50.000 a 300.000 follower) possono guadagnare da 850 a 4.000 euro per post.

Diversamente da Instagram, TikTok premia gli influencer con una community di dimensioni intermedie (300.000 a 1 milione di follower), con un aumento dei compensi del 10,5%. Su questa piattaforma, gli influencer con una community di queste dimensioni vedono i guadagni più elevati, con compensi che possono variare da 3.500 a 7.000 euro per contenuto. Gli influencer più piccoli, sotto i 300.000 follower, hanno compensi più bassi e in calo, a causa dell’algoritmo di TikTok.

Per quanto riguarda YouTube, nonostante non vi sia stato un aumento nei compensi nel 2023, la piattaforma continua a offrire i guadagni più elevati. I guadagni possono variare ampiamente, con alcuni influencer che arrivano a guadagnare decine di migliaia di euro per un singolo video, soprattutto se hanno una base di follower molto ampia e impegnata.