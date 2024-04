Quanto conviene aprire oggi un Libretto postale? Ecco le proposte di risparmio tra cui scegliere e le previsioni di guadagno

La scelta di aprire un Libretto Postale è vantaggiosa nel 2024? Scopriamo le proposte di risparmio per una valutazione personale.

Quasi 31 milioni di libretti postali emessi in Italia, la cifra dovrebbe far pensare che il prodotto di Poste Italiane è vantaggioso per i piccoli risparmiatori. Ne sono attivi 325 mila (i Buoni Fruttiferi sono 778 mila) ma perché aprirne uno?

L’investimento non deve necessariamente mettere a rischio il capitale. Esistono degli strumenti di risparmio che permettono di ottenere guadagni nel tempo con il recupero certo del capitale più gli interessi alla scadenza. Parliamo dei Buoni Fruttiferi e dei Libretti di Poste Italiane. Due prodotti che gli italiani apprezzano e che sottoscrivono con facilità volendo tutelare i propri risparmi. Oggi ci soffermeremo sui secondi, strumenti di gestione del risparmio affidabili e pratici.

Non si tratta solamente di salvadanai in cui accumulare soldi. Hanno un’operatività interessante e periodicamente propongono offerte da cogliere al volo. Tra i vantaggi dei Libretti la garanzia dello Stato Italiano, l’assenza di costi di apertura, gestione e chiusura nonché la facilità di apertura. Basterà recarsi presso un Ufficio Postale oppure utilizzare l’App BancoPosta o il servizio online di Poste Italiane.

I vantaggi dei Libretti Postali e le offerte da attivare

I libretti smart consentono di depositare somme di denaro, di accreditare la pensione o lo stipendio e di sottoscrivere offerte Supersmart per aumentare i guadagni. Le offerte attualmente attivabili sono tre. La prima è Supersmart 360 con tasso lordo del 2,50%, sottoscrivibile da chi ha un saldo minimo di mille euro sul Libretto Smart. Si attiva da web, App BancoPosta o in un Ufficio Postale.

Poi c’è Supersmart Premium 366 giorni dedicata a chi apporta nuova liquidità sul Libretto Smart. Il tasso di interesse annuo lordo alla scadenza è del 3,50%. Infine Poste Italiane propone Supersmart Pensione 364 giorni, l’offerta per coloro che hanno ricevuto minimo un accredito pensionistico INPS o che hanno presentato domanda di accredito della pensione sul Libretto Smart.

Tra i vantaggi del Libretto Postale citiamo la possibilità di simulare il rendimento online tramite un pratico simulatore. Aggiungiamo i prelievi gratuiti presso gli ATM Postamat, tramite la Carta Libretto o smartphone usando l’app BancoPosta.

Tutti i Libretti sono sottoscrivibili in forma cartacea mentre il Libretto Smart e quello dedicato ai minori prevedono la versione dematerializzata. Per aprire un Libretto, infine, basterà avere a portata di mano un documento di identità e il codice fiscale.