Quante parole hai scritto sul tuo Google Doc? No, non le devi contare una per una

Quando si lavora con Microsoft Word, una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti è sicuramente il conteggio delle parole visualizzabile direttamente nella barra di stato in basso.

Questo strumento si rivela particolarmente utile per chi deve rispettare dei limiti di lunghezza nei propri testi. Tuttavia, nell’era digitale attuale, l’utilizzo di Google Docs sta diventando sempre più diffuso per la condivisione e la collaborazione sui documenti online.

A prima vista, potrebbe sembrare che questa piattaforma non offra una funzione simile a quella di Word, ma in realtà il conteggio parole è presente anche su Google Docs.

Per chi desidera avere un controllo ancora più dettagliato sulle proprie produzioni testuali, esiste l’estensione “Word Counter Plus”. Installando questo add-on sarà possibile impostare dei limiti massimi e minimi per la lunghezza dei testi direttamente su Google Docs.

Come Attivare il Conteggio Parole

Per accedere al conteggio delle parole su Google Docs, è sufficiente aprire il menu “Strumenti” e selezionare “Conteggio parole”, oppure utilizzare la scorciatoia da tastiera CTRL + SHIFT + C. Questa operazione permetterà di visualizzare non solo il numero totale delle parole ma anche quello delle pagine, dei caratteri (con e senza spazi).

Google Docs offre anche l’opzione “Visualizza conteggio parole durante la digitazione”, che consente di tenere sotto controllo costantemente le statistiche del proprio documento attraverso una piccola finestra fissa sullo schermo.

È possibile nascondere questa finestrella in qualsiasi momento qualora dovesse risultare d’intralcio.