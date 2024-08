Quanta RAM serve al tuo PC: ecco il minimo sotto cui meglio non comprare nulla

In molti quando scelgono un PC non sanno scegliere il giusto valore di memoria RAM, ecco la risposta a tutti i dubbi degli appassionati.

Quando si deve acquistare un computer bisogna prestare attenzione a svariate caratteristiche. In molti si concentrano su funzionalità che servono per la potenza e la qualità delle immagini su schermo come scheda grafica e processore.

Altri poi, decidono di acquistare un PC in base allo spazio di archiviazione che possiede o alla tipologia di hard disk. Tuttavia, quando si compra un PC, bisogna sempre ricordarsi di non sottovalutare la memoria RAM. Questo valore è essenziale per fare un acquisto intelligente. Qual è la memoria RAM ideale per un buon PC? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

La memoria RAM è fondamentale in un PC, specialmente in un laptop, perché contribuisce a rendere ogni operazione del computer veloce e fluida. Infatti, quando si svolgono operazioni con file di grosse dimensioni o si aprono più software contemporaneamente, a permettere che tutto funzioni bene ci pensa la memoria RAM.

Memoria RAM, un valore fondamentale nella scelta di un nuovo PC

Ecco perché bisogna assolutamente soffermarsi sulla memoria RAM. Ma qual è il valore giusto da scegliere? Per un laptop, alcuni pensano che bastino 2 GB. È realmente così? Non proprio, perché 2 GB sono un valore troppo basso per i laptop moderni che utilizzano gli ultimi sistemi di Windows.

La base da cui partire per un PC portatile è di almeno 4 GB di memoria RAM. In questo modo, è possibile utilizzare il computer senza notare particolari rallentamenti, anzi sperimentando una certa fluidità, specialmente se a questa memoria viene abbinato un hard disk liquido SSD.

Tuttavia, coloro che hanno un budget superiore a 500 euro e vogliono ottenere il meglio, devono puntare su PC che abbiano almeno 8 GB di RAM. La differenza è netta e i computer che hanno una memoria così grande riescono a compiere moltissime operazioni senza alcun rallentamento.

Che dire poi se si vuole utilizzare il proprio PC per giocare ai videogiochi? Ebbene, si può scegliere un laptop gaming di ultima generazione è notare che il valore minimo è di 16 GB di memoria RAM. Questo è il valore perfetto per chi usa il PC per molte ore al giorno e vuole sempre il meglio.

In ultima analisi, ora si conoscono tutti i dettagli su quanta memoria RAM scegliere per il proprio PC. Non resta far altro che valutare questa caratteristica e optare per il laptop che soddisfa appieno le proprie esigenze.