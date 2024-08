Quale brano aggiungerai alla tua storia? Scopri le canzoni virali su TikTok

TikTok è diventato una piattaforma imprescindibile per chi ama la musica e vuole restare aggiornato sulle ultime tendenze.

Le canzoni virali su TikTok possono trasformarsi in veri e propri fenomeni culturali, influenzando non solo gli ascoltatori ma anche le classifiche musicali globali. Ma come si fa a scoprire quali sono queste tracce prima che diventino mainstream? In questo articolo, esploreremo un metodo semplice ed efficace per trovare le canzoni virali su TikTok.

Il primo passo è ovviamente quello di avere l’applicazione TikTok installata sul proprio dispositivo. Una volta aperta, ci si troverà di fronte alla schermata principale della piattaforma, dove scorrono i video più popolari del momento. Tuttavia, il nostro obiettivo è quello di cercare specificamente canzoni che stanno guadagnando popolarità.

Per iniziare la nostra ricerca delle tracce più virali del momento, dobbiamo dirigerci verso l’icona della lente di ingrandimento situata nell’angolo superiore destro dello schermo. Questa azione ci porterà alla pagina dedicata alla ricerca all’interno dell’applicazione.

Inserire le parole chiave appropriate

Una volta nella sezione di ricerca, il passaggio successivo consiste nell’inserire le parole chiave che ci aiuteranno a filtrare i risultati secondo i nostri interessi. Digitando “canzoni virali su TikTok” o termini simili nella barra di ricerca, saremo indirizzati verso una lista curata dei brani che stanno facendo tendenza sulla piattaforma.

Dopo aver effettuato la ricerca utilizzando le parole chiave suggerite, apparirà una serie di risultati correlati. È importante selezionare la scheda “Suoni“, poiché questa filtrerà ulteriormente i risultati mostrandoci esclusivamente le tracce audio invece dei video o degli utenti correlati alle nostre parole chiave.

Esplorare i risultati e scoprire nuove tendenze

Nella scheda “Suoni”, verrà presentata una lista delle canzoni attualmente in voga su TikTok insieme al numero delle volte in cui sono state utilizzate nei video della piattaforma. Questo non solo offre un’indicazione immediata della popolarità del brano ma permette anche di ascoltare un’anteprima e vedere alcuni dei video più rappresentativi associati a quella particolare traccia.

Attraverso questo metodo semplice ma efficace, è possibile rimanere sempre aggiornati sulle ultime tendenze musicali che animano il mondo di TikTok. Che siate creator in cerca d’ispirazione per il vostro prossimo video o semplicemente appassionati desiderosi di scoprire nuova musica prima che invada le radio e le playlist streaming mainstream, seguire questi passaggi vi permetterà di essere sempre un passo avanti nel vasto universo musicale della piattaforma.