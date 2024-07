Qualcuno sta utilizzando la tua rete Wi-Fi? Scoprirlo è più facile di quello che pensi

Bastano pochi passaggi per capire se qualcuno sta utilizzando la tua connessione Wi-Fi: il metodo infallibile.

Chi possiede una connessione Wi-Fi saprà benissimo cosa significa trovarsi in situazioni dove la rete si rivela lenta e poco funzionale. Questo potrebbe accadere per diversi motivi, che spaziano da un router posizionato in un angolo scomodo della casa a una promozione limitata del proprio operatore. Sebbene le cause potrebbero essere molteplici, uno tra tutti è la possibilità che qualcuno si sia appropriato della nostra connessione indebitamente.

Ebbene sì, ed è più comune di quanto si possa pensare: se un vicino di casa è riuscito a connettersi in qualche modo ignoto alla nostra rete Wi-Fi, il segnale potrebbe essere una connessione lenta, dovuta da un utilizzo eccessivo della connessione.

Controllare, in questi casi, è opportuno: oltre a rappresentare un fastidio, chiunque possa accedere alla nostra connessione può entrare facilmente in contatto con i nostri dati sensibili, tra cui quelli bancari. Insomma, di motivi per dare una sbirciata ce ne sono molteplici e il modo, a dirla tutta, è più semplice di quanto si possa immaginare.

Il modo per capire se qualcuno sta utilizzando la tua rete Wi-Fi

Quando si vuole indagare sulle ipotetiche persone connesse alla nostra rete Wi-Fi, non serve nessun tipo di sistema complesso, ma un semplice codice da digitare nella barra di ricerca del browser. Per farlo, apri una pagina web sul tuo computer, telefono o tablet e inserisci l’indirizzo IP del router nella barra degli indirizzi. Gli indirizzi IP più comuni sono “192.168.1.1”, “192.168.0.1” e “192.168.1.254”.

Puoi trovare l’indirizzo IP del tuo router sull’etichetta del dispositivo, nel manuale, o utilizzando il comando “ipconfig” in una finestra di comando (Windows) o “ifconfig” in Terminale (Mac/Linux). Inserisci il nome utente e la password del tuo router, che sono riportate sull’etichetta dello stesso.

Trova l’elenco dei dispositivi connessi: naviga tra le diverse sezioni del menu del router fino a trovare quella che elenca i dispositivi connessi. Può essere chiamata “Dispositivi connessi”, “Elenco dispositivi”, “Client DHCP” o “Rete locale”. Nella sezione dedicata, troverai un elenco di tutti i dispositivi attualmente connessi alla rete. Saranno visibili dettagli come l’indirizzo IP, l’indirizzo MAC e talvolta il nome del dispositivo.

A dirla tutta, è più facile a farsi che a dirsi, motivo per cui vale la pena provare almeno una volta nella vita per capire se qualcuno utilizza effettivamente la nostra rete: un segnale potrebbe essere un televisore diverso dal nostro, uno smartphone o un PC. Se così fosse, non ti resta che cambiare la password inserendone una più sicura: in questo modo tutti i dispositivi verranno disconnessi.