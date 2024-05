Qual è la regione italiana con la migliore connessione internet: c’è un vincitore netto e non lo indovinerai mai

Sai qual è la regione italiana con la connessione Internet più veloce? Non la indovinerai mai e poi mai: sarà una sorpresa.

Non sono poche le persone che mirano ad ottenere una connessione molto veloce. Questo perché vorrebbero rendere la loro rete speciale sotto ogni punto di vista. Così i download e le sessioni di gioco potrebbero essere fluidi e senza nessun problema di latenza. Una fibra ottica può garantire una performance niente male in fin dei conti. Però non tutti sanno dove è possibile ricavare la connessione migliore del momento.

Difatti una regione italiana è rinomata per avere il primato nel campo delle reti. Ha una connessione talmente veloce da stracciare la concorrenza. E ciò che sorprende è che nessuno riuscirebbe mai ad indovinarla. Parliamo di una regione italiana che non viene nominata spesso e volentieri: passa inosservata in tutti i casi. Ecco di quale regione stiamo parlando e che tipo di connessione Internet offre ai suoi utenti.

Questo territorio italiano ha la connessione migliore: il progetto è stato lanciato

I dati confermano quello che stiamo per dire. Sappiamo per certo che il Molise è il punto di riferimento per quanto riguarda la connessione ad Internet. Farà parte dei lavori del Piano Bul, un grande progetto mai visto prima. È stato introdotto del patrocinato dal Mimit con la partecipazione esclusiva di Open Fiber. Lo scopo è quello di offrire una rete in fibra ottica incredibile. Questa volta la velocità di connessione non avrà alcun tipo di limite.

Ma come funziona nello specifico? Si tratta di una infrastruttura di ben 1.700 chilometri. Coinvolge 130 comuni divisi fra la provincia di Isernia (49) e Campobasso (81). Metterà a disposizione una connettività ultraveloce per soddisfare le esigenze di 133.000 abitazioni differenti. Inoltre anche 688 strutture della Pubblica Amministrazione avranno la possibilità di beneficiarne. Lo stesso vale per molte scuole e ospedali per fortuna.

La rete è basata sulla FTHH (Fiber To The Home) e garantisce diversi servizi. A parte la grande velocità di connessione, è prevista anche un’ottima efficienza energetica. Consuma oltre il 60% in meno rispetto alle reti in rame. E come se non bastasse contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2. Questo ambizioso progetto mira a portare la digitalizzazione in Italia ad un livello mai toccato in precedenza. Gli italiani hanno risposto positivamente al lancio del progetto.