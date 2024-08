Puoi mettere da parte 10.000€ in poche settimane se segui questo metodo di risparmio semplice

È possibile mettere da parte circa 10.000€ in poche settimane. Tutto passa da un semplice metodo di risparmio: ecco cosa sapere.

Negli ultimi anni il costo della vita è aumentato in maniera considerevole e questa svolta ha portato le persone ad adottare specifiche politiche di risparmio, mettendo in atto dei fondi a cui destinare denaro utile per specifiche situazioni. D’altronde necessità e urgenze possono emergere davvero in qualsiasi momento.

Dall’altra parte, però, risparmiare non è certamente semplice dato che ogni mese si hanno delle spese fisse da dover sostenere. Ad affiancare le classiche spese ci sono anche dei piccoli sfizi che ogni persona desidera concedersi, in modo da ritagliarsi uno spazio per sé stessi.

Se si ha la volontà di mettere da parte una cifra importante si può fare affidamento ad un metodo di risparmio semplice, possibile seguendo degli specifici consigli che aiutano ad eliminare le spese superflue e poter finalmente salvare qualcosa.

Il metodo di risparmio semplice per risparmiare molti soldi

Mettere in atto un preciso metodo di risparmio consente di poter gestire al meglio le proprie finanze davanti alle spese obbligatorie e a quelle impreviste. Per raggiungere un obiettivo di indubbio valore è fondamentale in prima battuta evitare le spese non necessarie, come un abbonamento ad una rivista che non si legge.

La spesa giornaliera o periodica deve essere programmata per poter acquistare al supermercato solo i prodotti necessari, evitando così di cadere in tentazione. È preferibile fare la spesa ai discount poiché ci sono prezzi più bassi rispetto ad altri supermercati, ma la qualità dei prodotti si mantiene decisamente alta.

In ambito di spesa meglio stilare un budget settimanale in modo da poter gestire al meglio le proprie entrate. Il passaggio indicato è prelevare i soldi in modo da avere dei contanti, visto che con l’uso della carta fornisce una più bassa percezione di quanto si effettivamente si spende.

Ridurre le uscite fuori porta consente di rendere ancora più efficace il metodo di risparmio adottato. Mangiare a casa garantisce un cospicuo risparmio dato che con pochi euro si riesce a preparare un pasto di tutto rispetto, che in un ristorante si pagherebbe dai 20 ai 30 euro.

Infine si può mettere da parte ogni settimana una cifra di 192 euro, se la propria situazione economica lo permette. Dopo un anno si riuscirebbe ad accumulare 10.000 euro nel proprio conto bancario.