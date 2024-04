Puoi guadagnare oltre 100 euro con un breve video girato col cellulare: l’offerta del momento

Cento euro non cambiano la vita ma certamente fanno comodo. Oggi puoi guadagnarli facendo un video con il cellulare.

Cento euro possono sembrare pochi ma rappresentano più della paga giornaliera di molti lavoratori. Oggi c’è un modo per guadagnare questa cifra in pochi minuti: dovrai solo girare un semplice video con il tuo cellulare.

Cento euro non ti cambiano la vita ma possono aiutarti a fare una spesa in più con maggiore tranquillità o a pagare una bolletta della luce. Insomma non sono sicuramente una cifra da capogiro ma in tempi di carovita come quelli che stiamo vivendo, fanno certamente comodo. Sembrano pochi per un lavoro ma se ci rifletti non è così.

Cento euro, infatti, permettono di guadagnare più di tante persone. Pensa a chi dà ripetizioni per 10 euro all’ora: difficilmente in un giorno riuscirà a portarsi a casa 100 euro. Ma ci sono molte altre professioni pagate meno di questa somma al giorno. Oggi per metterti in tasca tale cifra non devi neanche lavorare: dovrai solo girare un semplice video con il tuo cellulare.

Gira questo video e ti danno subito 100 euro

Vuoi portarti a casa 100 euro senza fare nessuna fatica? Bene, allora questa è la tua occasione. Gira un video con il tuo cellulare e verrai pagato subito. I soldi sono difficili da guadagnare ma per spenderli basta un attimo. Soprattutto in questo periodo in cui tutto è aumentato, persino i prezzi dei generi alimentari.

Con il tuo cellulare dovrai girare video in cui riprendi persone impegnate a svolgere azioni quotidiane come camminare, cucinare oppure esprimere emozioni come gioia, tristezza o rabbia. Ti sembrerà incredibile ma qualcuno è disposto a darti subito 100 euro per fare un video così banale. Chi è costui?

Adobe, niente di meno che la famosissima società di software. L’obiettivo è procurarsi dei video per costruire il generatore di text-to-video AI. In pratica, tramite questi video verrà istruita l’intelligenza artificiale a compiere determinate azioni che fanno parte della vita quotidiana delle persone.

Chiunque girerà video ritenuti consoni, riceverà 120 dollari che, per noi, equivalgono a circa 100 euro. Con i tuoi video potrai “addestrare” l’intelligenza artificiale insegnandogli come si comportano le persone comuni nella vita di tutti i giorni. Adobe, al momento, sta cercando 100 brevi video ma anche foto di piedi, mani e occhi. Inoltre sono i benvenuti i video di persone che interagiscono con oggetti e con attrezzature legate al fitness.