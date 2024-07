Pulire lo schermo della tv è il tuo peggior incubo? Niente paura, la soluzione è solo questa

Pulire lo schermo della tv non sarà più un problema grazie ad una soluzione davvero utilissima: ecco come renderla sempre perfetta.

La pulizia della tv è fondamentale per poter avere una visione sempre all’altezza delle aspettative. Quando si parla di questa attività si ha sempre un po’ il timore di danneggiare qualche componente, soprattutto se il dispositivo che si sta pulendo è nuovo. In questo contesto entra in gioco una soluzione che regala un risultato straordinario e rende la pulizia dello schermo della tv decisamente più semplice.

Prima di capire in cosa consiste la soluzione per pulire lo schermo della tv, è giusto sapere quali sono i passi da non compiere. Non bisogna usare prodotti a base di alcol etilico, acetone, ammoniaca e acido etilico perché sono prodotti che rovinano lo schermo. Evitare anche le salviette di carta, dato che possono lasciare piccoli residui, e i detergenti per il vetro.

Arrivati a questo punto possiamo conoscere la soluzione che consente di avere uno schermo della tv sempre perfetto. Per una pulizia corretta ci sarà bisogno di eseguire pochi e semplici passaggi, capaci di regalare una tv senza aloni e perfettamente funzionante.

Come pulire lo schermo della tv: la procedura da conoscere

Per una pulizia corretta dello schermo della tv sarà necessario avere due panni in microfibra e un detergente poco aggressivo o, più preferibilmente, di aceto bianco. Per iniziare la pulizia bisogna spegnere il televisore e attendere qualche minuto affinché si raffreddi. Un altro motivo per spegnere la tv prima di pulirla è che avendo una superficie scura sarà più semplice individuare lo sporco e la polvere.

Prima di utilizzare panni bagnati è sempre meglio rimuovere la polvere con un panno asciutto. Tale passaggio assicura che la polvere, una volta inumidita, non venga trascinata sullo schermo. Bisogna ricordare di non esercitare troppa pressione e non usare carta o stracci recuperati da indumenti o vecchie lenzuola. In quest’ultimo caso potrebbero esserci delle piccolissime particelle in grado di graffiare la superficie dello schermo.

Le soluzioni fai-da-te più utilizzate per pulire lo schermo del televisore sono l’aceto e l’alcol. Se si decide di adottare questa soluzione è necessario prendere un bicchiere o un misurino andando a diluire in parti uguali acqua e aceto (o alcol) in un recipiente. Se si utilizza l’alcol, bisogna fare attenzione alla quantità introdotta, che non deve superare quella dell’acqua.

A questo punto inumidire il panno in microfibra nella soluzione e assicurarsi di strizzarlo correttamente. Iniziare a passare il panno sullo schermo delicatamente, esercitando una piccola pressione con movimenti circolari nei punti in cui si presentano più macchie. Al termine, non lasciare asciugare lo schermo all’aria ma con un panno in microfibra ripetere i movimenti delicati fino ad asciugare il display.