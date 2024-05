Pubblicità fastidiosa nel menu Start del tuo PC? Ecco come liberartene

Windows 11, l’ultimo sistema operativo di Microsoft, offre una serie di nuove funzionalità e miglioramenti rispetto alle versioni precedenti.

Tuttavia, non tutte le aggiunte sono state accolte positivamente dagli utenti. Una delle caratteristiche meno apprezzate è la presenza di pubblicità nel menu Start. Questi annunci possono essere intrusivi e distogliere l’attenzione dalle proprie attività quotidiane.

Fortunatamente, esiste un modo semplice per disattivare questa funzione e godersi un’esperienza più pulita e personalizzata. Disattivando gli annunci dal tuo menu Start in Windows 11 otterrai diversi vantaggi immediati:

Maggiore Pulizia Visiva: Senza annunci intermittenti o suggerimenti casuali su app da scaricare, il tuo menu start apparirà molto più ordinato ed essenziale.

Senza annunci intermittenti o suggerimenti casuali su app da scaricare, il tuo menu start apparirà molto più ordinato ed essenziale. Miglioramento della Produttività: Meno distrazioni significa maggiore concentrazione sulle applicazioni che usi regolarmente.

Meno distrazioni significa maggiore concentrazione sulle applicazioni che usi regolarmente. Personalizzazione Migliorata: Avere controllo completo sulle impostazioni del tuo dispositivo ti permette di adattarlo meglio alle tue esigenze personali o professionali.

Come Disattivare la Pubblicità nel Menu Start

Per eliminare gli annunci dal menu Start in Windows 11, il processo è sorprendentemente semplice e richiede solo pochi passaggi. Inizia aprendo il menu Start cliccando sull’icona di Windows nell’angolo inferiore sinistro dello schermo o premendo il tasto Windows sulla tua tastiera.

Una volta aperto il menu Start, procedi come segue:

Clicca su “Impostazioni”, che puoi trovare facilmente grazie all’icona a forma di ingranaggio. Nella finestra delle Impostazioni, seleziona “Personalizzazione”, che ti permetterà di modificare l’aspetto del tuo sistema operativo. Dall’elenco sul lato sinistro, scegli “Start”. Questa sezione ti consente di modificare le impostazioni specifiche del menu Start.

Nella pagina “Start”, troverai diverse opzioni che puoi attivare o disattivare a seconda delle tue preferenze personali. Per disattivare la pubblicità, cerca l’opzione “Mostra consigli per suggerimenti, collegamenti, nuove app e altro ancora” e assicurati che sia disattivata spostando lo slider in posizione off.

Anche se Windows 11 introduce molte novità interessanti e utili miglioramenti tecnologici, la presenza della pubblicità nel menu start non è stata ben accolta da tutti gli utenti. Fortunatamente Microsoft ha previsto un modo semplice per rimuovere questi contenuti promozionali indesiderati: seguendo i passaggi sopra descritti potrai goderti un’interfaccia più pulita ed efficiente senza interruzioni pubblicitarie indesiderate nel tuo spazio lavorativo digitale quotidiano.