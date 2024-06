Pubblichi spesso su Instagram? Con questo comando rapido ci vorrà solo un secondo

Stanco di perdere tempo prezioso ogni volta che vuoi condividere un momento su Instagram?

Ti capisco, anche a me è capitato di rinunciare a postare perché la procedura mi sembrava troppo lunga e macchinosa. Ma ho una buona notizia: esiste un modo per pubblicare su Instagram in un batter d’occhio, grazie a un comando rapido che puoi impostare sul tuo telefono.

Se sei un utente assiduo di Instagram, questo trucchetto ti cambierà la vita. Immagina di poter pubblicare foto o video in pochi secondi, senza dover navigare tra le varie schermate dell’app. Con questo comando rapido, diventerà realtà.

Vediamo subito come configurarlo.

Crea il tuo comando rapido personalizzato

Apri l’app Comandi Rapidi sul tuo iPhone.

sul tuo iPhone. Clicca sul pulsante “+ Nuovo Comando Rapido” .

. Dai un nome al tuo comando (ad esempio, “Pubblica su Instagram”).

Cerca e seleziona l’azione “Seleziona foto” . Questo ti permetterà di scegliere la foto o il video che vuoi pubblicare direttamente dalla tua galleria.

. Questo ti permetterà di scegliere la foto o il video che vuoi pubblicare direttamente dalla tua galleria. Successivamente, cerca e seleziona l’azione “Pubblica su Instagram” . Questa azione magica aprirà automaticamente l’app di Instagram e importerà la foto o il video che hai scelto in precedenza.

. Questa azione magica aprirà automaticamente l’app di Instagram e importerà la foto o il video che hai scelto in precedenza. Clicca sull’icona “Impostazioni” del tuo nuovo comando rapido.

del tuo nuovo comando rapido. Scegli un’icona accattivante e un colore che ti piacciono per riconoscerlo facilmente.

Per un accesso ancora più rapido, puoi aggiungere il comando rapido alla schermata Home del tuo telefono.

Da questo momento in poi, pubblicare su Instagram sarà un gioco da ragazzi.

Clicca sul tuo nuovo comando rapido “Pubblica su Instagram”.

Seleziona la foto o il video che desideri condividere.

In automatico, verrai indirizzato all’app di Instagram, con la tua foto o video già caricati e pronti per essere pubblicati.

Questo semplice comando rapido ti permetterà di risparmiare tempo prezioso e di condividere i tuoi momenti preferiti su Instagram in modo facile e veloce. Provalo e non potrai più farne a meno!