Proteggi lo smartphone da occhi indiscreti: così nascondi qualunque App e sei in una botte di ferro

Nascondere le app sul proprio smartphone è fondamentale per proteggere la privacy e garantire la sicurezza dei dati personali.

Le app che teniamo nel nostro smartphone sono, in molti casi, indicative dei nostri interessi e delle attività che svolgiamo durante la giornata. Per questo motivo, non tutti gli utenti sono ben disposti a mostrarle a chiunque prenda in mano il loro smartphone.

Nascondere le app sul proprio dispositivo è un’esigenza sempre più sentita. Che si tratti di un’app bancaria, file sensibili o giochi imbarazzanti, esistono diversi metodi per proteggere la propria privacy. Sia che il proprio smartphone sia un dispositivo Android, sia nel caso si possieda un iPhone, i produttori hanno progettato soluzioni sicure ed efficaci.

Ultimamente la maggior parte degli smartphone è dotato di impostazioni integrate per nascondere le app, ma esistono anche software appositi, cartelle sicure e account ospiti che ogni utente dovrebbe conoscere. Scoprire le varie alternative disponibili permette infatti di scegliere il metodo più adatto alle proprie esigenze, mantenendo il proprio dispositivo al sicuro da occhi indiscreti.

Mai più app esposte ad occhi indiscreti con queste soluzioni

Molti smartphone Android dispongono di impostazioni integrate per nascondere le app. Aprendo le Impostazioni e cercando “Nascondi app“, è possibile trovare questa funzione. Se l’opzione non appare, è possibile accedervi tramite le impostazioni predefinite di Android. Navigando su Impostazioni > Schermata principale > Nascondi app, è possibile selezionare le app da nascondere, che verranno spostate nella sezione App nascoste.

Un’altra soluzione consiste nell’utilizzare app specifiche per nascondere altre app. Tra le migliori app nascondi-app disponibili su Google Play, si distinguono Nova Launcher, App Hider e Vault. Nova Launcher sostituisce la schermata principale del dispositivo, permettendo di nascondere e organizzare le app secondo le proprie necessità.

La maggior parte dei telefoni Android offre funzioni come le cartelle sicure per nascondere le app. Ad esempio, i dispositivi Samsung dispongono della funzione Cartella Sicura, utile per nascondere app, foto e altri dati in modo sicuro. Sui telefoni Xiaomi, la funzione App Doppie permette di clonare le app. Anche se non nasconde completamente un’app, clonarla consente di proteggere dati e informazioni sensibili.

Molti telefoni Android includono inoltre la funzione Modalità Ospite, che permette di condividere il dispositivo nascondendo app e dati sensibili. È possibile configurare l’account ospite cercando “utente ospite” nelle Impostazioni e passare tra i profili personale e ospite. Anche se i telefoni Samsung non dispongono di questa funzione, sui tablet è possibile abilitarla tramite Impostazioni > Account e backup > Utenti Multipli > Ospite.

Infine, è possibile nascondere le app disabilitandole direttamente dalle Impostazioni, sia negli smartphone Android, sia nei dispositivi Apple. Questo metodo è particolarmente utile per nascondere app di sistema non necessarie che non possono essere disinstallate senza effettuare il rooting del telefono. Disabilitare un’app la nasconde dalla schermata principale, impedendole di utilizzare le risorse del dispositivo e di consumare dati in background.