Problemi tecnici con il 730 precompilato? Ci pensa l’AdE con il call center per assistere i cittadini

Grazie a questo servizio è possibile risolvere rapidamente qualsiasi problema, garantendo una dichiarazione dei redditi corretta.

Il 730 precompilato ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, semplificando il processo di dichiarazione dei redditi per milioni di contribuenti. Tuttavia, nonostante i numerosi vantaggi, possono sorgere problematiche tecniche che necessitano di un intervento mirato e tempestivo per non incorrere in sanzioni importanti.

L’Agenzia delle Entrate ha però previsto una soluzione particolarmente efficace per rispondere alle esigenze dei contribuenti. Tra queste c’è il call center dedicato, un canale fondamentale per fornire assistenza immediata e risolvere qualsiasi difficoltà legata all’utilizzo del 730 precompilato.

Nel 2024, l’AdE ha introdotto una nuova modalità semplificata per la compilazione del 730, eliminando codici e righi e suddividendo le informazioni in sezioni chiare come ‘famiglia’, ‘casa’, ‘lavoro’ e ‘spese’. L’introduzione del 730 precompilato si è rivelata apparentemente una mossa vincente: nei primi giorni di disponibilità del servizio è stato registrato un incremento significativo degli invii rispetto agli anni passati.

Il call center dell’AdE: un supporto essenziale per i problemi tecnici del 730 precompilato

Nei primi otto giorni dall’apertura del portale, avvenuta il 20 maggio, sono state trasmesse oltre 1 milione di dichiarazioni, con un aumento del 28% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo successo ha però portato con sé anche un aumento delle richieste di assistenza, soprattutto per risolvere problemi tecnici riscontrati dai contribuenti.

Per far fronte a queste necessità, l’AdE ha potenziato il proprio call center, fornendo un servizio dedicato esclusivamente ai problemi tecnici del 730 precompilato. Per contattare il call center dell’organo di sorveglianza, i cittadini possono utilizzare diversi numeri:

Numero verde 800.90.96.96 da rete fissa

06.97.61.76.89 da cellulare

0039.06.45.47.04.68 dall’estero

Il servizio è curato da consulenti telefonici qualificati, pronti a fornire assistenza su vari aspetti del 730 precompilato, dalla risoluzione dei problemi di accesso al portale alla guida nella compilazione e invio della dichiarazione. Al termine della chiamata, i contribuenti possono esprimere un giudizio anonimo sull’assistenza ricevuta, contribuendo a migliorare il servizio.

L’AdE ha anche annunciato una serie di giornate in cui il servizio del call center verrà potenziato ed esteso oltre le consuete fasce orarie: sabato 1 giugno e sabato 15 giugno. In queste date, il call center sarà attivo dalle 9 alle 13, oltre ai consueti orari dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Questo supporto aggiuntivo è stato pensato per aiutare i contribuenti in questa fase critica della stagione dichiarativa.