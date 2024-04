Problemi al bilancio e tagli al personale: GTA VI potrebbe essere rinviato

Take Two Interactive segue il “Trend” del momento e licenzia numerosi dipendenti per questioni di bilancio, GTA VI a rischio?

Negli ultimi anni si è parlato spesso della crisi che sta vivendo il settore videoludico dopo il boom di vendite e di crescita registrato durante la pandemia e nell’anno immediatamente successivo. Similarmente con ciò che era accaduto per il mondo del cinema, dei social e dell’intrattenimento, i giganti di settore avevano giovato della situazione per ampliare le proprie aziende e aumentare la produzione.

Ben presto la crescita si è rivelata una bolla e conseguenzialmente le aziende si sono trovate a dover tagliare personale e ristrutturare le proprie risorse non tanto per sopravvivere, ma per non perdere i guadagni annuali e dunque non registrare cali sanguinosi in borsa da giustificare agli azionisti. L’attuale situazione, dunque, non mette a rischio l’esistenza del settore videoludico stesso, né compromette la solidità delle big del settore, semplicemente porta ad un ridimensionamento delle risorse utili.

Sebbene mesi addietro Take Two Interactive, azienda che tra le altre possiede anche Rockstar (gli sviluppatori di GTA), avesse smentito l’esigenza di fare tagli al personale, qualche giorno fa è giunta notizia che anche il gigante americano taglierà personale e progetti al fine di proteggere il proprio bilancio e dunque la propria stabilità in borsa.

Dopo i tagli di Take Two, GTA VI verrà rinviato?

In una nota rilasciata alla stampa e resa nota in primo luogo da Kotaku, Take Two ha spiegato che dalla imminente ristrutturazione di conta di ottenere un risparmio che va dai 160 ai 200 milioni di dollari. Dai 40 ai 60 verranno ottenuti dal risparmio in futuri costi di sviluppo e pubblicità, dai 120 ai 160 dalla cancellazione di alcuni titoli in fase di sviluppo e altri 25 dal taglio dei dipendenti e 15 dalla riduzione degli spazi lavorativi necessari allo sviluppo.

La ristrutturazione dei piani aziendali di Take Two giunge come un fulmine a ciel sereno, non solo perché tempo addietro la compagnia aveva smentito un simile scenario ma anche perché i bilanci della società sono apparsi decisamente positivi a conclusione dell’anno fiscale (avvenuto a marzo 2024).

Nell’ultimo quadrimestre Take Two ha guadagnato 1.2 miliardi di dollari (il 20% in più dell’anno precedente) e acquisito Gearbox da Embracer Group (altro colosso del settore interessato da riduzione del personale e cancellazione di progetti). Adesso ci si chiede se questa riduzione porterà alla cancellazione di progetti a lungo attesi o alla posticipazione della pubblicazione di GTA VI (il cui sviluppo ovviamente non è messo in discussione nemmeno dalla recente ristrutturazione).

Sebbene non vi siano state comunicazioni a riguardo è difficile pensare che vengano cancellati progetti come il nuovo Borderlands, il nuovo Bioshock, Judas di Kevin Levine e soprattutto GTA VI, progetti per i quali Take Two ha già investito vagonate di dollari, che hanno un richiamo enorme e sui quali si basano le previsioni di guadagno futuro dell’azienda.

Per quanto riguarda l’eventuale posticipazione di GTA VI, se questa dovesse avvenire si verificherebbe solo ed esclusivamente perché Rockstar non è contenta del risultato raggiunto. Insomma la ristrutturazione non è direttamente legata al destino di GTA VI, la cui finestra d’uscita (va ricordato) non è stata ancora annunciata ufficialmente, visto che l’unico trailer finora uscito ha mostrato un generico 2025 che può voler dire tanto ma anche nulla.