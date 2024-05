Prime Video, novità pazzesche a Maggio: in catalogo c’è anche una serie amatissima

Con una così ampia varietà di generi e storie, maggio su Prime Video si preannuncia un mese di grande intrattenimento.

Amazon Prime Video si è affermato come uno dei principali attori nel settore dello streaming video, distinguendosi significativamente dai suoi concorrenti grazie a una serie di strategie efficaci. La piattaforma offre una vasta libreria di contenuti, che include produzioni originali, film e serie TV di grande successo e una notevole selezione di programmazione internazionale.

Il mese di maggio appena iniziato, poi, si annuncia ricco di sorprese per gli abbonati a Prime Video, con una programmazione che promette di accontentare ogni tipo di appassionato di serie TV e cinema. Avventure animate, intrighi e drammi complessi, reality show avvincenti e film con cui ridere a crepapelle.

La piattaforma di streaming rafforza la sua offerta con un catalogo mai così ricco. Per gli utenti abbonati ci sarà sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Per chi invece vuole rivivere le emozioni del passato ci sono ottime notizie: sbarcherà su Prime Video anche una delle serie TV più amate degli ultimi anni.

Le imperdibili novità di maggio su Prime Video

Tra i titoli più attesi che faranno il loro ingresso nel catalogo di Prime Video a maggio, spicca la presenza di una serie che ha catturato l’affetto di un vasto pubblico internazionale: “The Flash“. Con ben otto stagioni all’attivo, questa serie basata sui fumetti DC Comics segue le vicende di Barry Allen, un investigatore forense che acquisisce la capacità di muoversi a velocità sovrumana dopo un incidente in laboratorio.

Diventato Flash, lotta contro il crimine e altri umani con poteri speciali come lui, cercando di risolvere il mistero dietro l’omicidio di sua madre e la conseguente incriminazione ingiusta di suo padre. Oltre a “The Flash”, la lineup di maggio include proposte per tutti i gusti: dal ritorno delle saghe amate come “Naruto Shippuden” e “Dragon Ball Z” a nuovi film di grande successo in questo momento come “The Idea of You“.

Si tratta di un drama intrigante che esplora una storia d’amore tra una madre single quarantenne e un cantante di boy band al culmine della sua fama, ambientato nel famoso festival musicale Coachella. Non mancano le novità nel genere reality, con la quarta stagione di “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo”, un avvincente gioco del gatto e del topo in cui celebrità italiane tentano di evadere dagli esperti di sicurezza.

Per gli appassionati di storie più leggere e umoristiche, “I Soliti Idioti” tornano con il terzo film, da poco al cinema che promette risate e situazioni esilaranti, mentre “Uno Splendido Disastro 2: Il Matrimonio” continua a narrare le vicissitudini amorose e caotiche di Abby e Travis.