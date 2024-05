Prime Video, è ufficiale: arriva l’attesissimo sequel | Data e trailer

Sulle pagine ufficiali di Amazon Prime Video è giunto uno degli annunci più attesi: finalmente il sequel, ecco quando potremo vederlo.

Arrivato in sordina e considerato da molti come “alternativa” a Netflix o a Disney +, negli anni Prime Video ha convinto più di un utente sulla propria validità. Ancora oggi il servizio Amazon non ha l’allure dei due concorrenti e non ha probabilmente nemmeno una cifra stilistica riconoscibile, tuttavia non si può negare che vi siano dei prodotti di assoluta qualità tra le produzioni originali e in generale nel catalogo.

Ciò che cambia rispetto alle due concorrenti e probabilmente il target di riferimento: se Disney e Netflix si rivolgono principalmente ad un pubblico imberbe, Prime Video offre contenuti più maturi e rivolti di conseguenza ad un pubblico più adulto. Questo non solo perché ci sono scene cruente, viscerali e crude, ma anche per le tematiche trattate, il modo in cui vengono rappresentate e la tipologia di dialoghi e narrazione.

Prodotti come ‘The Man in the high Castle‘, ‘The Boys‘, ‘Gen V‘ ed il recentissimo ‘Fallout‘ sono delle gemme e vanno assolutamente recuperati anche da chi non dovesse amare le distopie, la fantascienza e la satira presente in tutte tre le produzioni sebbene in misure e gradienti differenti in queste produzioni.

Amazon fa felici i fan e annuncia il sequel tanto atteso: ecco quando potremo vederlo

Al di là delle serie appena citate, il catalogo offre anche film (originali e non) che vale la pena vedere, soprattutto da quando al catalogo sono stati aggiunti anche tutti quelli prodotti negli anni da MGM (Amazon ha acquistato la major cinematografica da un paio d’anni), tra i quali spiccano ovviamente tutti i James Bond.

Tra i film in uscita in questo mese di maggio spicca il sequel di una commedia romantica molto amata dagli utenti Prime Video. La pellicola in questione si chiama Uno Splendido Disastro e narra l’assurda vicenda di due giovani che si sono conosciuti durante una serata di bagordi a Las Vegas e che in preda all’euforia e ai fumi dell’alcol hanno preso una decisione che cambierà la loro vita.

La mattina dopo i due giovani e bellissimi protagonisti si ritrovano nello stesso letto e con una fede al dito, sono convolati a nozze senza nemmeno conoscersi. Dal trailer si evince come la cosa inizialmente viene vissuta da entrambi come un trauma e che le differenze di personalità tra loro emergono in maniera fragorosa e volontaria, come se entrambi volessero convincere l’altro a prendere la decisione di divorziare.

Proprio questo scontro paradossale porta a scene indubbiamente stranianti e al contempo esilaranti, la base per creare una chimica che cresce in contemporanea tra loro e tra la pellicola e gli spettatori. Insomma se amate questo genere di film l’appuntamento è per il prossimo 17 maggio.

Come sapranno benissimo i fan della prima pellicola, il film in questione è tratto da una serie di romanzi omonimi che narra la storia d’amore particolare vissuta da questi due ragazzi che inizialmente sono solamente amici. La saga letteraria scritta da Jamie McGuire è un best seller e la trasposizione cinematografica di Amazon ha convinto davvero tutti.