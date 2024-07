Prima di partire per le vacanze, attenzione al roaming dati: per gli esperti puoi evitare tariffe aggiuntive solo così

Roaming in vacanza? Ecco cosa sapere sull’uso dei dati e delle chiamate quando siete in vacanza all’estero per evitare brutte sorprese.

Aria di estate, di relax e di divertimento. Sentiamo il profumo delle ferie e dei viaggi estivi alle porte e stiamo preparando le valige per goderci il nostro meritato riposo dopo così tanto tempo a lavoro. Vogliamo lasciare a casa ogni possibile motivo di stress, compreso quello relativo alle comunicazioni.

Già perché se andiamo all’estero potremmo essere colti dall’ansia relativa al roaming. Posso chiamare? Posso usare internet e postare le storie dei miei viaggi senza costi aggiuntivi? Oppure devo monitorare ogni giga utilizzato? Prima di farsi prendere dal panico ecco la nostra guida sul roaming con anche qualche suggerimento utile su come evitare le tariffe aggiuntive!

Da ormai diversi anni, per quanto riguarda il roaming, sappiamo che all’interno dell’Unione Europea le norme prevedono la possibilità di usare il cellulare nei pasi dell’UE senza dover pagare tariffe aggiuntive. Ciò significa che possiamo chiamare, mandare sms e usare internet all’estero senza alcun tipo di preoccupazione.

Roaming in vacanza: tutte le verità e come evitare di spendere troppo

Chiaramente però le varie compagnie telefoniche vogliono avere la possibilità di tutelarsi da un utilizzo scorretto di questa possibilità. Vengono, infatti, posti dei limiti che variano a seconda del tipo di contratto prescelto finalizzati unicamente ad evitare un abuso delle possibilità donate. Ossia: possono esserci dei limiti per quanto riguarda i dati a disposizione all’estero. Nulla però che vi proibisca di fare scroll su Instagram o caricare un video su Whatsapp da mandare agli amici.

Quanto costa il roaming veramente? (Computer-idea.it)

La cosa a cui prestare attenzione, consigliata anche dagli esperti, però riguarda il fatto che se trascorriamo più tempo all’estero piuttosto che a casa l’operatore, controllando proprio lo sfruttamento del roaming potrebbe avvisarvi di questa problematica e invitarvi ad acquistare una scheda con un operatore locale per evitare sovrapprezzi.

Non solo, gli esperti di telefonia consigliano anche di fare attenzione se optiamo per una crociera nel Mediterraneo magari. Perché se il nostro telefono si collega ai fornitori di dati terrestri non ci sono problemi, ma se ci colleghiamo a linee internet funzionanti tramite satelliti o radio, il rischio è vedere la bolletta del telefono aumentare in modo esagerato.

Ultima cosa a cui prestare molta attenzione? Chi rimane a casa e chiama verso un altro paese dell’UE non è in roaming, quindi non si sfrutta la stessa normativa! Ci sono dei prezzi differenti, contenuti sia chiaro, ma comunque più elevati del solito.