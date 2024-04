Presto tutti dovremo avere questa nuova app sullo smartphone: ecco a cosa serve

C’è una nuova app sullo smartphone che presto tutti dovremo usare. Ecco di che cosa si tratta e a cosa serve.

Ci sono una lunga serie di app per smartphone che nel corso degli anni sono diventate indispensabili e contano oggi milioni di download. E non parliamo solo di quelle installate di default già dal momento della prima configurazione, ma anche di servizi extra che si possono trovare sul Play Store di Google e sull’App Store di iOS. Basti pensare alle applicazioni per la navigazione, per i social network e via dicendo.

Presto a questa lunga lista potrebbe e dovrebbe aggiungersene una nuova, che tutti dovremo scaricare per il suo utilizzo che si rivelerà utilissimo sin dalle prime battute. Ecco di che cosa si tratta, quando verrà resa disponibile e soprattutto quali saranno le principali funzionalità a cui potremo accedere una volta aver completato download ed installazione.

L’app sullo smartphone da scaricare ora: cos’è e a cosa serve

C’è un’app che dobbiamo scaricare tutti e subito, in quanto presto diventerà fondamentale per via del suo utilizzo. Come spiegato da The Verge, nei giorni scorsi è arrivato un annuncio che cambia completamente le carte in tavola per il software in questione. Ecco dunque che diventa fondamentale utilizzarlo, e presto scoprirete il perché.

Stiamo parlando di Home Assistant che, come dichiarato, da oggi fa parte della Open Home Foundation. Con l’organizzazione no-profit di nuova costruzione che dunque possederà e governerà tutta Home Assistant e le sue entità collegate.

L’obiettivo, come si legge nel comunicato stampa, è di “combattere contro il capitalismo di sorveglianza e offrire un contrappeso all’influenza delle big tech nella casa intelligente, concentrandosi sulla privacy, la scelta e la sostenibilità per gli utenti di case smart“.

Questa nuova piattaforma sarà costruita dalla comunità. E si differenzierà dai concorrenti come Amazon Alexa e Google Home in quanto saprà offrire ben quattro vantaggi contemporaneamente. Ossia il controllo locale della casa, autorità e accesso ai dati, compatibilità con quasi tutti i gadget connessi e la possibilità di farli lavorare insieme.

Se dunque anche voi siete appassionati di domotica e avete già oggi diversi dispositivi, oggetti e accessori che compongono le vostre stanze, ecco che questo servizio diventerà presto fondamentale e non ci penserete due volte prima di scaricarlo e iniziare ad utilizzarlo.