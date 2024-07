Presto tutte le tv saranno così: niente luce blu e audio trasparente, la scheda tecnica

Gli schermi del futuro sapranno migliorare l’esperienza visiva e sonora offrendo anche soluzioni innovative per il design e l’installazione.

Negli ultimi anni, molte delle tecnologie sviluppate nel campo audiovisivo, come quelle offerte nei cinema, stanno trovando applicazioni anche nel settore privato. Innovazioni inizialmente destinate a grandi schermi cinematografici stanno progressivamente diventando accessibili per l’uso domestico, promettendo di trasformare le nostre case in veri e propri centri di intrattenimento.

Questa tendenza è particolarmente evidente nell’evoluzione dei televisori. Gli ultimi sviluppi puntano a migliorare significativamente la qualità dell’immagine e del suono, introducendo le stesse tecnologie all’avanguardia utilizzate nei sistemi cinematografici professionali.

Una di queste novità sta già facendo parlare di sé e potrebbe presto arrivare nelle nostre case. Si tratta di una tecnologia che promette di eliminare la luce blu dannosa e di fornire un audio trasparente senza la necessità di altoparlanti visibili. Questa innovazione potrebbe rappresentare un salto di qualità significativo per i televisori di nuova generazione.

Schermi mai così efficienti e piacevoli da guardare

Una delle innovazioni più promettenti nel campo delle TV è rappresentata dagli schermi LED acusticamente trasparenti. Questi schermi, sviluppati originariamente per il cinema, potrebbero presto diventare una caratteristica standard anche nei televisori domestici.

A differenza degli schermi tradizionali, che richiedono altoparlanti esterni, i nuovi display LED integrano gli altoparlanti direttamente nel pannello, rendendoli invisibili e migliorando l’estetica del dispositivo.

La tecnologia alla base di questi schermi è stata sviluppata da Unilumin, un pioniere nel campo dei LED. Il display misura 20,48 metri di larghezza e 10,8 metri di altezza, ed è stato il primo a ottenere la certificazione DCI (Digital Cinema Initiatives). Utilizzando il sistema di proiezione cinematografica UCine LED, questi schermi offrono una frequenza di 4K96 frame e una luminosità di 300 nits.

Oltre alla qualità visiva, questi schermi sono progettati per ridurre le emissioni di luce blu dannosa, proteggendo così gli occhi degli spettatori. Hanno superato la certificazione TÜV per la bassa emissione di luce blu, un riconoscimento che attesta la loro capacità di ridurre l’affaticamento visivo e i potenziali danni alla vista.

L’integrazione degli altoparlanti direttamente nel pannello LED è resa possibile grazie a un design unico della perforazione del modulo. Questo permette all’audio di risuonare perfettamente, offrendo un’esperienza sonora acusticamente trasparente. Di conseguenza, non sarà neanche più necessaria una sala di proiezione speciale per utilizzare questi strumenti, con un risparmio di spazio e una maggiore flessibilità nel design degli ambienti.