Presto la RAM potrebbe sparire da PC e smartphone di tutto il mondo: ecco il sostituto

Questa innovazione promette di ridisegnare le fondamenta stesse della tecnologia moderna, mandando in pensione l’ormai iconica RAM.

In un mondo in cui la tecnologia si evolve a passi da gigante, la necessità di dispositivi sempre più veloci ed efficienti è diventata una priorità di molte aziende e professionisti. Ogni anno, i grandi colossi della tecnologia ci sorprendono con innovazioni che promettono di rivoluzionare il nostro modo di interagire con il mondo digitale. Mentre i consumatori cercano prodotti sempre più rapidi e performanti, i ricercatori lavorano ininterrottamente per superare i limiti attuali dell’hardware.

Nel cuore dei nostri computer e smartphone si nascondono tecnologie che, nonostante siano state all’avanguardia fino a poco tempo fa, potrebbero presto cedere il passo a soluzioni più avanzate. Fino a poco tempo fa, ad esempio, era impossibile anche solo pensare a un’alternativa in grado di competere o di sostituire completamente la memoria RAM come la conosciamo. Oggi, invece, quel momento sembra essere arrivato.

Rivoluzione dietro l’angolo: in arrivo il sostituto della RAM

L’Instituto di Scienza e Tecnologia Avanzata della Corea (KAIST) ha recentemente fatto luce su una scoperta che potrebbe segnare la fine dell’era della RAM nei dispositivi moderni. Guidati dal professor Shinhyun Choi, un team di ricercatori ha sviluppato un tipo di memoria che integra i vantaggi delle memorie DRAM e NAND flash, ma con un consumo energetico molto inferiore.

Questo nuovo dispositivo, basato sulla tecnologia di memoria a cambiamento di fase, potrebbe rivoluzionare completamente l’architettura interna di PC e smartphone. La DRAM, attualmente utilizzata in quasi tutti i dispositivi elettronici, ha il significativo svantaggio di essere volatile, ovvero perde informazioni una volta che l’alimentazione viene interrotta.

Al contrario, la memoria flash NAND, utilizzata principalmente per l’archiviazione di dati a lungo termine, conserva le informazioni anche senza alimentazione, ma non riesce a eguagliare le prestazioni di velocità della DRAM. La soluzione proposta dal KAIST elimina esattamente questi due compromessi.

La ricerca del professor Choi si concentra su un’innovativa memoria a cambiamento di fase di “nuova generazione”. Questa memoria non solo conserva i dati in assenza di energia, ma lo fa con una velocità comparabile a quella della DRAM tradizionale.

Inoltre, è stata progettata per essere estremamente efficiente in termini energetici, consumando fino a quindici volte meno energia rispetto ai dispositivi precedenti basati sulla stessa tecnologia. Ciò rappresenta un notevole passo avanti verso una maggiore sostenibilità energetica e costi di produzione ridotti.

La portata di questa innovazione va ben oltre la semplice sostituzione di una componente hardware. Con la possibilità di implementare questa memoria in dispositivi che vanno dai supercomputer ai telefoni cellulari, si apre la strada a una nuova era di hardware AI,